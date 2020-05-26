立法院通過促轉會人事案 楊翠確定擔任主委

立法院今進行促轉會人事同意權案投票，通過促轉會委員提名名單，楊翠獲得72票出席立委過半同意票，確定將擔任促轉會主委。

立法院司法及法制委員會5月11日審查行政院函送促進轉型正義委員會委員提名名單，更換提名專任委員楊翠為主任委員、葉虹靈為副主任委員，專任委員彭仁郁為兼任委員；另新提名王增勇、林佳範及陳雨凡等3人為專任委員，新提名徐偉群及蔡志偉等2人為兼任委員案。

立法院今針對促轉會人事同意權案進行投票。民進黨團則發動甲級動員，綠委上午6點30分即在議場外集合，並在入場後，為防國民黨團杯葛投票，防禦性占領主席台及發言台，並由立法院副院長蔡其昌準時在9點宣布投票。國民黨團則沒有進場投票。

針對促轉會人事同意權案，國民黨團拍板不進場投票。國民黨團並開記者會抗議，總召林為洲質疑，促轉會任務是調查還原歷史真相、決定補賠償事宜，楊翠身為受害者家屬，不適宜擔任裁判角色。

林為洲表示，對於楊翠成就，他尊敬並肯定，但楊翠祖父楊逵是228事件受難者，身為受害者家屬，並不適宜作為裁判機關。他也說，今日記者會原擬邀請黨團書記長蔣萬安，但蔣表示，他的曾祖父是當事人，不適宜開記者會批判促轉會，林為洲認為，這才是應該有的態度。

10點30分截止投票，共113位立委，有72位立委領票、41位立委未領票。經議事人員唱票後，由蔡其昌宣布投票結果，楊翠、葉虹靈、彭仁郁、王增勇、林佳範、陳雨凡、徐偉群、蔡志偉皆獲72票過半同意票、0票不同意票，獲得出席立委過半數同意票，通過促轉會人事案。