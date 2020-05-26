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不背書促轉會人事 國民黨團：不符超出黨派標準
針對促轉會人事同意權案，國民黨團拍板不進場投票。國民黨團總召林為洲今在記者會質疑，促轉會任務是調查還原歷史真相、決定補賠償等事宜，主委被提名人楊翠身為受害者家屬，不適宜擔任裁判角色。
林為洲表示，黨團不為此次人事案背書的理由是，促轉條例明文規定，促轉會是獨立機關，應超出黨派、獨立行使職權，但此次人事案，顯然不符相關標準。
林為洲表示，對於楊翠成就，他尊敬並肯定，但楊翠祖父楊逵是228事件受難者，身為受害者家屬，並不適宜作為裁判機關。他也說，今日記者會原擬邀請黨團書記長蔣萬安，但蔣表示，他的曾祖父是當事人，不適宜開記者會批判促轉會，林認為「這才是應該有的態度」。
黨團首席副書記長林奕華說，當初導致促轉會空轉的是時任副主委張天欽，所以不是調查不完，是不務正業、忙著鬥爭，根本沒有延長的正當性。其次，專任委員被提名人陳雨凡是否在協調下退出立委選舉，是否涉及「搓圓仔湯」，民進黨也未說明清楚。
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