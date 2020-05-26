最新民調：半數民眾所得受疫情衝擊 400萬人影響重大

根據台灣民意基金會今日發表的最新民調，全國近半數民眾的工作與所得受到新冠肺炎的衝擊，換算成人數，大約有近千萬的人感受到疫情對個人生活的影響，其中有近四百萬人受到很大的影響。

台灣民意基金會今日發表「蔡英文總統的下一個四年」最新民調。民調顯示，20.2%民眾生活因新冠肺炎受到很大影響，28.4%小有影響，全台約四成九的人的工作和收入受到影響；以人數計算，大約有近千萬的人感受到疫情對個人生活的影響，其中有近四百萬人受到很大的影響。但同時，民調也反映，約五成五民眾基本上滿意蔡政府的各項紓困表現，約三成八不滿意；六成六隊蔡政府振興經濟有信心，三成沒有信心。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，雖然滿意政府紓困表現的有五成五，但其中只有12%非常滿意，絕大多數只是還算滿意或者不滿意，這是強烈訊息，顯示民眾對於目前民進黨政府雖然有很高的善意與支持、期待，但是絕大多數民眾認為政府紓困工作應該要做的更好一點，更符合社會的需要才是。

這份民調的訪問期間是2020年5月20、21日兩天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1085人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。