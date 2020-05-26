聽新聞
test
0:00 / 0:00

最新民調：半數民眾所得受疫情衝擊 400萬人影響重大

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
台灣民意基金會今日發表的最新民調顯示，全國近半數民眾的工作與所得受到新冠肺炎的衝擊，其中有近四百萬人受到很大的影響。記者蔡佩芳／攝影
台灣民意基金會今日發表的最新民調顯示，全國近半數民眾的工作與所得受到新冠肺炎的衝擊，其中有近四百萬人受到很大的影響。記者蔡佩芳／攝影

根據台灣民意基金會今日發表的最新民調，全國近半數民眾的工作與所得受到新冠肺炎的衝擊，換算成人數，大約有近千萬的人感受到疫情對個人生活的影響，其中有近四百萬人受到很大的影響。

台灣民意基金會今日發表「蔡英文總統的下一個四年」最新民調。民調顯示，20.2%民眾生活因新冠肺炎受到很大影響，28.4%小有影響，全台約四成九的人的工作和收入受到影響；以人數計算，大約有近千萬的人感受到疫情對個人生活的影響，其中有近四百萬人受到很大的影響。但同時，民調也反映，約五成五民眾基本上滿意蔡政府的各項紓困表現，約三成八不滿意；六成六隊蔡政府振興經濟有信心，三成沒有信心。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，雖然滿意政府紓困表現的有五成五，但其中只有12%非常滿意，絕大多數只是還算滿意或者不滿意，這是強烈訊息，顯示民眾對於目前民進黨政府雖然有很高的善意與支持、期待，但是絕大多數民眾認為政府紓困工作應該要做的更好一點，更符合社會的需要才是。

這份民調的訪問期間是2020年5月20、21日兩天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1085人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

民調 新冠肺炎

延伸閱讀

國安高層：不會放棄港人 近期宣布具體協助措施

蔡英文呼籲入黨反應熱烈 民進黨：短短數日破千人

國民黨孱弱 造就民進黨大內鬥時代

PTT發文賭總統得票數 賭金捐公益2男不起訴

相關新聞

影／高嘉瑜提徵「肥胖稅」 王定宇：蔡易餘會課比我多

民進黨立委高嘉瑜昨天在立法院質詢衛福部時，建議課徵「肥胖稅」，作為改善健保財務的方案之一，引發討論。民進黨立委王定宇今天...

傅崐萁擬申請視訊問政 林淑芬：顏清標都不敢這麼高調

立委傅崐萁日前入監服刑，由於未褫奪公權，仍具立委身份，今天也傳出傅崐萁擬提出「視訊問政」申請。民進黨立委林淑芬在臉書批評...

台權會：若停用港澳條例而無配套 有違「撐香港」意志

中國人大會議將審議「港版國安法」，蔡英文總統日前表態與港人站在一起，但提到不排除停止適用「香港澳門關係條例」，引發相關討...

研議外籍人士入境 陳時中：緊急醫療人道列優先名單

今年23歲的印尼籍家庭看護妮娜在台期間被確診「再生不良性貧血」，必須盡快進行骨髓移植，否則會有生命危險。與她配對成功機會...

廢港澳條例太絕情？ 藍綠立委各解讀

總統蔡總統對廢《港澳條例》的發言，藍綠怎麼看？國民黨立委鄭麗文26日接受本報專訪表示，蔡等於是說若《國安法》真的實施，連《港澳條例》都要關門，在傷口上灑鹽也太無情了。民進黨立委鍾佳濱則用家暴比喻，中共

綠色是原諒的顏色？許淑華等藍委換「綠頭貼」諷蔡政府

罷韓團體Wecare冒用法務部logo作成「韓國瑜不值得你觸法」文宣引發爭議，但法務部長蔡清祥卻公開在立院備詢的時候說「...

林飛帆拜會林榮基 「台灣不會割席」

中國全國人大會議將審議港版國安法，蔡英文總統日前表示，不排除停止適用港澳條例，銅鑼灣書店創辦人林榮基擔心，港澳條例停用恐...

柯建銘：新國會交出合格成績單 六月中下旬開臨時會

蔡英文總統連任，由蘇貞昌續任行政院長，本周五將至立法院進行施政方針報告，也是新國會第一會期的最後一天。民進黨團總召柯建銘...

不排除停止適用港澳條例 國安幕僚釋疑：不會放棄香港

中國全國人大會議將審議港版國安法，蔡英文總統日前表態與港人站在一起，未來不排除停止適用香港澳門關係條例。國民黨主席江啟臣...

72票過半 立院同意楊翠任促轉會主委

立法院今進行促轉會人事同意權案投票，通過促轉會委員提名名單，楊翠獲得72票出席立委過半同意票，確定將擔任促轉會主委。

【重磅快評】懲罰港人、示警北京？厲害了 我的台灣！

中共決定推進香港國家安全立法與執法機制，震撼港台美各界。蔡英文總統在臉書表示，依據香港澳門關係條例第60條，香港情勢一旦...

WHA秋季復會 外交部：關注提案是否獲適當處理

世衛大會5月暫告一段落，預定秋季復會。外交部今天說，將持續加強與友邦及理念相近國家溝通聯繫，以維持、加大國際支持動能，並...

熱門新聞

罷韓結果會如何？ 吳子嘉斷言「不會過關了，道理很簡單」

影／連44天本土零確診 指揮中心宣佈6月7日起大規模解封

2020國慶煙火在台南！黃偉哲：建議2地點已報中央

飯店「666優惠專案」引發罷韓聯想 義联集團：全面停售

影／敦睦艦隊染疫結案 指揮中心：最早發病日為抵達帛琉前

磐石艦超過半數嗅覺異常 研判為東南亞病毒株

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。