國民黨：綠營用「當局」矮化國格 只為跟香港蹭在一起

時代力量立委陳椒華在法律提案中稱我國政府是「台灣執政黨當局」，其中民進黨立委高嘉瑜也簽名連署，引發社會爭議。國民黨文傳會副主委黃子哲在臉書表示，對照過去香港民主派社運人士來台拜會民進黨，也用「台灣當局」稱呼，民進黨上下同樣悶不吭聲。這不禁令人懷疑，民進黨政府與時力是拿矮化國格來蹭香港嗎?

黃子哲指出，事實上，去年香港眾志秘書長黃之鋒到立法院拜會民進黨團尋求支援時，稱呼我國政府就是用「台灣當局」。民進黨上下從蔡英文總統到立委或官員，也不見有任何人出來提出抗議或不滿，竟就這樣默默的吞下去。

黃子哲表示，陳椒華雖已致歉，民進黨立委也撤簽，但與其說是一時不慎，不如說是綠營在面對香港問題時，對我國主權地位的立場根本不夠堅定。綠營口口聲聲要維護國家主權，卻一再自我矮化，這些人是不是「當局者迷」？為了政治利益，全然迷失了國家定位與方向。

黃子哲說，去年反送中運動如火如荼，蔡英文也繼續形塑出辣台妹的形象，透過諸如「今日台灣、明日香港」或「今日香港、明日台灣」等麻辣發言，獲得不少政治紅利。但如果綠營撐香港是建立在犧牲中華民國主權，或在別人面前矮了半截國格之上，那根本是喪權辱國，丟人現眼。

黃子哲說，台灣關心香港的自由、民主、人權與自治，其實是不分藍綠的。但國民黨除了不會矮化國家主權外，還負責任的提出港澳條例的修法，提供香港實在的幫助。台灣當然應該要跟香港站在一起，但不能像民進黨只會「蹭」在一起。