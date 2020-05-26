林奕華：We care法務部 不是Wecare的法務部

罷韓團體Wecare冒用法務部logo，法務部長蔡清祥25日於立法院司法及法制委員會備詢時，竟表示可以原諒就原諒。國民黨立委林奕華痛批，民進黨組罷韓國家隊不遺餘力，連法律都可以因為罷韓而轉彎，「We care 法務部，不是Wecare的法務部！」

林奕華批評，法務部長對官署logo遭冒用一事，竟無對外澄清，官網也沒有任何澄清稿，顯然法務部的態度是默許相關違法文宣。如今，部長又於國會殿堂上表示可以考慮原諒，諸多偏頗發言或行為，嚴重打擊法律威信與人民信任。

林奕華要求法務部不能選擇性執法，要比照過去打擊網路假消息、假新聞的標準，對罷韓團體的犯罪事實，予以查辦，並同時追究相關轉發者的法律責任。

林奕華表示，罷韓團體冒用法務部logo出「韓國瑜不值得你觸法」文宣，結果是罷韓罷到自己先犯法，自己先應驗「韓國瑜不值得你觸法」，實在得不償失。

林奕華認為，民主必須建立在司法與選舉的公平、公正性上。因此，司法與選務獨立，絕對不容許有特例。執政黨若是執意要選擇性執法或是持續製造選舉不公的情事，不論罷韓最終是否成功，都將削弱結果的正當性，台灣社會也不會因為罷免活動結束而恢復平靜，反而會更為動盪。

因此，林奕華呼籲法務部長儘速亡羊補牢，鄭重為可以考慮原諒的說法道歉，並負起應有的政治責任。林奕華希望全民一起關心法務部的公正性，尤其此事是直接和法務部有關。