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傅崐萁今入監立院辦公室照運作 朝野立委都說怪

聯合報 / 記者鄭媁陳熙文／台北即時報導
立委傅崐萁因炒股案遭判刑2年10月定讞，今天報到服刑。由於未被褫奪公權，他帶職入監，還強調「服務不打烊」，但朝野立委皆認為有必要修法修補漏洞。本報資料照片
立委傅崐萁因炒股案遭判刑2年10月定讞，今天報到服刑。由於未被褫奪公權，他帶職入監，還強調「服務不打烊」，但朝野立委皆認為有必要修法修補漏洞。本報資料照片

無黨籍立委傅崐萁因炒股案被判刑2年10月定讞，今天提前報到入監。由於傅未被褫奪公權，可帶職入獄。朝野立委皆認為有必要修法修補漏洞，民進黨立委也提出「立法委員職權行使法」修正草案，明天院會可望完成一讀後付委。

由於傅崐萁服刑期間，可行使立委職權，向立法院進行書面質詢，助理辦公室也照常運作，引發朝野立委質疑。立法院秘書長林志嘉說，將會視相關法條及以前的案例，和法制局、人事處等單位開會，一部分例如事務費、助理費必須支付；至於屬模糊地帶部分，則可和相關單位討論是否要檢討，預計本周開會後就會決定。

民進黨立委范雲指出，她與立委鍾佳濱已針對「立法委員職權行使法」提出修法版本，規定凡立委判刑確定，且沒有緩刑的，必須入監，等於已無法行使相關職權，應解除職務；草案已完成連署，預計明天完成一讀。

范雲表示，雖然傅崐萁說，在花蓮地方仍有很多人在幫忙民眾做選民服務，但立委的職權不只是選民服務而已，還有質詢、立法等，傅崐萁無法履行相關職權，應該解除立委職務。

由於傅崐萁先前加入國民黨團運作，面對此事，國民黨立委多半略顯尷尬。國民黨團總召林為洲說，照理說入獄就應無法行使公權，法官判決入獄又不褫奪公權，非常弔詭；針對判決出現的矛盾如何處理、是否溯及既往，相關修法，黨團持開放態度討論。

不具名的藍營立委表示，在法制面而言，政治人物入獄服刑，還能行使職權、領有薪給，確實很奇怪，也不符合法律精神與社會期待，未來有必要修法補強。

民進黨立委周春米表示，司法判決大家都予以尊重，但更重要的是花蓮縣民的權益；現在這樣的狀況下，花蓮將有高達兩年半的時間沒有立委服務，這絕對不是花蓮之福，還是希望傅崐萁能為花蓮鄉親著想，主動請辭，讓花蓮縣民在這段時間仍然有立委能發聲、服務。

傅崐萁 民進黨 國民黨

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