蔡英文呼籲入黨反應熱烈 民進黨：短短數日破千人

蔡英文總統上周回任民進黨主席，隨後呼籲所有支持民進黨的「辣台派」入黨。民進黨發言人顏若芳表示，短短數日，已有破千名民眾申請線上入黨，證明在蔡總統回任主席的號召下，許多民眾願意加入民進黨。

顏若芳也說，組織部門也接獲許多黨員詢問要如何成為終身黨員，另有團體洽詢辦理集體入黨相關事宜，詢問熱度超乎預期，代表大家對民進黨的高度肯定與期待，願意以實際行動參與，一起「行動改變台灣」。

此外，民進黨黨職改選昨天落幕，顏若芳表示，從開票結果來看，整體投票率有呈現成長趨勢，黨內分析此次黨員踴躍投票的原因有二，第一是因政府在防疫部署的成功，和黨部有效落實投開票防疫工作，讓黨員感到有信心，提高出門行使黨內民主參與權利。第二是蔡總統回任黨主席後，讓許多黨員感受到參與黨務的光榮感，加深黨員行使黨內民主參與的意願。