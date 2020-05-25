美國戰略報告提及台灣 外交部：持續深化與美合作

美國白宮21日發布「美國對中華人民共和國戰略方針」報告，其中重申「台灣關係法」對我國的安全承諾，並指出北京因未能遵守相關公報承諾，持續大幅擴軍，迫使美方持續協助台灣軍方維持可信的自我防衛能力，以嚇阻侵犯並確保區域和平與穩定。我外交部表示，未來我國政府將繼續深化與美國的合作及安全夥伴關係，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序。

戰略報告另提及，1982年「雷根備忘錄」內容，明確指出「美國對臺提供武器的性能與數量完全視中共所構成的威脅而定」，展現美方一貫堅定維護臺海和平的立場。

外交部發言人歐江安表示，感謝川普政府上任以來，持續不斷以具體行動履行「台灣關係法」及「六項保證」對我國的安全承諾，包括本月20日宣布售予我國價值1.8億美元升級版的MK48型魚雷。

歐江安表示，美國對台軍售對強化我國自我防衛能力、增進國家安全、建構穩定的兩岸關係、維護台海的和平與繁榮，以及保衛台灣的民主制度及自由生活方式均極具重要意義。