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「台灣執政黨當局」用詞惹議 陳椒華臉書致歉
港版國安法引發爭議，時代力量立委陳椒華今在立法院財政委員會擬提出臨時提案，希望能夠針對港澳條例第18條編列預算，以實質幫助港人，但「台灣執政黨當局」用詞引發批評。陳椒華在臉書表示，此用語顯有不妥，跟大家致歉，而該案也未成案送出。
北京當局推動港版國安法立法，引發港人抗爭。陳椒華今在立法院財政委員會原擬提出臨時提案，希望政府提供香港人民必要的協助，卻使用「台灣執政黨當局」的字眼，引發爭議。
陳椒華下午在臉書發文說明表示，原提案中「台灣執政黨當局」用語顯有不妥，她跟大家致歉，也非常感謝批評與指教，會繼續努力，也呼籲各界一起「撐住香港、撐住民主」。
陳椒華說明提案內容指出，蔡英文總統昨發文，提及港澳條例已有相關的規範；因此，她希望政府未來能夠有更多能量，足以承接追求自由與民主價值的香港人，原提案要求陸委會能夠依港澳條例第18條編列預算，依照既有職權履行各部會的職責。
陳椒華表示，本案在委員會討論時，建請「總統府」編列預算、最後再改為「行政院研議」，截圖並非最終版本。另外，此提案有一名友黨立委簽署後撤簽，因此並未成案。
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