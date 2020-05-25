時力提案稱「台灣執政當局」 國民黨批自我矮化

港版國安法引發爭議，時代力量立委陳椒華今天在立法院財政委員會擬提出臨時提案，用字提到「台灣執政黨當局」，引發熱議。國民黨立法院黨團在臉書諷刺，原來挺香港是這樣挺的，在中華民國立法院執政黨民進黨、時力委員提案及連署，稱自己的政府及執政黨為台灣當局？「我們活在平行時空嗎？」

陳椒華雖在事後致歉，國民黨團仍指出，「台灣當局」是中共外交部、國台辦對中華民國政府的說法，「台灣當局」是美國政府、官方「台灣關係法」中描述在不承認正式外交關係，只承認「一個中國政策」下，對中華民國政府的說法。