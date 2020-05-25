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時力提案稱「台灣執政當局」 國民黨批自我矮化
港版國安法引發爭議，時代力量立委陳椒華今天在立法院財政委員會擬提出臨時提案，用字提到「台灣執政黨當局」，引發熱議。國民黨立法院黨團在臉書諷刺，原來挺香港是這樣挺的，在中華民國立法院執政黨民進黨、時力委員提案及連署，稱自己的政府及執政黨為台灣當局？「我們活在平行時空嗎？」
陳椒華雖在事後致歉，國民黨團仍指出，「台灣當局」是中共外交部、國台辦對中華民國政府的說法，「台灣當局」是美國政府、官方「台灣關係法」中描述在不承認正式外交關係，只承認「一個中國政策」下，對中華民國政府的說法。
國民黨團批評，民進黨、時代力量立委在立法院「自我矮化」、「放棄主權」，稱自己國家—中華民國政府為「台灣當局」，是寫給誰看？要不要講清楚？原來民進黨立委蔡易餘提出的「兩岸條例修正草案」及修憲「刪除國家統一」的提案撤案不是特例，今天這個提案，在執政黨團的運作下，下令執政黨委員撤簽，不成案，無法討論，不留記錄，民進黨團要不要出來說明，為什麼不讓它成案？
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