起訴狀一本主義 司法院不願表態

支持起訴狀一本主義與否，司法院不敢表態？國民黨立委鄭麗文25日立院質詢指出，檢察官的起訴沒定罪的幾乎都會上訴，有浪費司法資源之嫌，對此，法務部長蔡清祥表示，有內部檢視機制，顯無理由就不上訴。鄭另詢問司法院是否支持起訴狀一本主義？副秘書長葉麗霞表示沒被授權回答。

檢察官上訴浮濫

「是否檢察官有潛規則？」鄭麗文指出，只要一審法院沒有按照檢察官的起訴定罪獲判無罪，基本上檢察官都會上訴。蔡清祥說，如果法官認為有漏調查，或不應該起訴，如果理由可以也應該要接受。鄭追問，會不會影響檢察官的業績、考績？蔡回應，在追求正確性上，會爭取看二審法官支持與否，但這不會影響考績。

鄭麗文表示，有些案子真的不需要再上訴了，二審輸了還要再繼續，沒完沒了，某種程度也是對司法資源的濫用。蔡清祥說，司法制度本來就有救濟的機會，如果對判決結果想要上訴，還有主任檢察官、襄閱主任檢察官、檢察長，內部也有檢視機制。鄭麗文問，「有這類調查數字嗎？」蔡回應，「顯無理由也是不上訴。」

起訴狀一本主義

鄭麗文提出，刑事訴訟過去採行卷證並送，是否應該回到法官的超然立場，提出起訴狀一本主義的改革，司法院的立場支持嗎？葉麗霞說，起訴狀一本主要是避免審判前的預斷，我國的刑事訴訟制度是大陸法系，現在就用國民參審先來做。鄭麗文追問司法院是否支持？葉麗霞說，「我今天沒有被授權來回答這個問題。」

「妳不曉得司法院的立場喔？」鄭麗文問，葉麗霞答，「我被授權的都有限。」鄭說，它不是司改裡面不重要的細節，已經討論這麼多次了，「你們的版本妳不熟悉嗎？」葉回說，「我們是用國民參審先來處理起訴狀一本主義。」鄭說，「所以你們是支持的嘛，階段性就對了？」葉麗霞含蓄回答，「刑事訴訟的變革茲事體大。」

鄭麗文質詢法務部的態度如何？蔡清祥說，「我們並不反對，起訴本來就要把證據蒐集齊全，對檢察官來講影響不大，但是需要的人力更充沛，因為需要在法庭上進行攻防。」鄭質疑，是不反對，但其實不敢推動？還是不在改革的優先順序上？並追問那誰要推動？葉麗霞回應，「程序法是我們主管法規。」

刑事訴改革採起訴狀一本主義，避免因審判前預斷而瓦解無罪推定原則的弊端。

【更多精采內容，詳見 】