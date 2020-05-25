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王毅批台「藉疫謀獨」 陳其邁反擊：不容中國說三道四
行政院副院長陳其邁今下午至東森購物台，為高雄大樹鄉玉荷包站台銷售，被問到中國大陸外交部長王毅昨在國際記者會上發表「三個堅決反對」，並重申「一個中國原則」，陳其邁表示，台灣是主權國家，不容中國大陸說三道四。
王毅表示，堅決反對美國或其他國家以防疫為由，與台灣往來並謀求國際空間，「堅決反對外部勢力為台獨分子，藉疫謀獨，兩岸實現統一這是歷史必然的趨勢。」
對此，陳其邁表示，王毅這種說法非常無聊，且不符合國際現實，中華民國、台灣是個主權國家，擁有獨立的政府及主權的行使，不容中國大陸說三道四。
更何況防疫本來就是超越政府、國家，須共同促進、維護全人類的健康，若用政治理由來干預，這不是普遍的價值，也不會得到其他國家多數的認同。
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