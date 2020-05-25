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疫情加劇美中對抗 台灣勿當棋子

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
中華民國國際關係學會25日召開記者會，現場專家呼籲，面對疫情後的國際政治局勢，政府與產業都要謹慎以對、掌握趨勢。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
中華民國國際關係學會25日召開記者會，現場專家呼籲，面對疫情後的國際政治局勢，政府與產業都要謹慎以對、掌握趨勢。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

疫情使美中對抗更加直接激烈，台商要從危機中增加全球布局規畫、發展智慧產業！」中華民國國際關係學會25日召開記者會，淡江國際戰略研究所教授黃居正表示，台灣要觀察美國2020大選的結果，依此制定戰略，不能變成美中之間受操縱的棋子。國際商貿文化交流基金會執行長胡天盛則指出，疫情危機也是轉機，許多科技加速因疫情加速發展下，台灣需要把握機會，發展創新智慧產業。

台灣勿淪為美中魁儡

台大政治系教授張登及表示，美國未來將在經貿與意識形態上向中國施壓，台灣也必須思考未來是否能繼續保有與中、美交流的彈性，台灣在對外表態與外交政策上需要有面對「灰犀牛」與「黑天鵝」的準備。

他分析，灰犀牛就是習近平有很高機率會對台灣下重手（雖然形式還不確定），至於黑天鵝就是川普是否會連任、連任之後會不會維持現有對中國的極限施壓政策？這都是台灣需要觀察的方向。他說，即使美國贏了中國，新的國際常態可能也會跟現在不同；但如果中國生存下來，美國將不再獨強，未來世界會進入多極體系。

觀察2020美國大選

淡江國際戰略研究所教授黃居正擔心，現在台灣無論藍綠都偏美國，如何與中方和睦相處變成未來台灣要思考的問題。以他的觀察，華府內部即使對中國打壓也分成2派，一是以川普為首的經濟派，從利益角度思考，再者是副總統彭斯、國務卿龐培歐為首的意識形態打擊。

黃居正認為，2020年的美國總統大選便是很好的觀察點，未來無論誰當選、選擇以何種方式打擊中國都是台灣需要觀察的重點，而中國雖然將要提出第14個5年經濟計畫，加上屆臨2021中共創黨100周年，但是因為經濟影響受損深，目前還不容易觀察出中國的外交政策走向。

產業出現新契機

中信金融管理學院講座教授林建甫則指出，新冠肺炎疫情下，各國央行都開始大規模紓困，造成全球資金氾濫，但是這些大規模的金融操作還是只有大資本家玩得起，所以疫情雖然總會過去，但是貧富差距會因此更加嚴重，許多廠商也可能會儘速將產業鏈與中國脫鉤、斷鏈。

因此在中國的台商自身也要思考更多全球性的布局，政府在大戰略上也要照顧到台商。現場聽眾便有人提問，蔡英文在就職演說中對經貿的著力度不深，產業界應該如何應對？林建甫認為，如果政府無法思慮周全，台商也要自己想辦法。他舉例，隨著疫情影響，各國都需要工具機生產口罩，工具機產業就很有機會。

國際商貿文化交流基金會執行長胡天盛亦表示，雖然疫情讓許多問題被放大，但是科技發展也會因此加速，而多數是在智慧醫療、照護與機器人等高科技與資通訊產業，原本5-10年的發展現在都變成3-5年，他也提醒政府要及時調整戰略與產業的佈署，讓疫情危機變為轉機。

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