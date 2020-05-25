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直播／今日仍「+0」確診！全台累計415人解除隔離

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「嘉玲」再現！居家隔離人數今歸零

聯合報 / 記者邱宜君楊雅棠／台北即時報導
左起為中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩。記者楊雅棠／攝影
左起為中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩。記者楊雅棠／攝影

中央流行疫情指揮中心今天宣布無新增確診個案，已連續43天零本土個案。揮官陳時中今表示，現在只剩下18人還在住院隔離，另外居家隔離之接觸者，已全數監測期滿，居家隔離人數「今日歸零」。至於居家檢疫的人數，陳時中表示，與回國人數有關，預估還會維持一陣子。

中央流行疫情指揮中心今表示，國內今日無新增病例，昨(24)日新增183例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報70,880例(含69,928例排除)，其中441例確診，分別為350例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，415人解除隔離，其餘持續住院隔離中。此外，國內進行居家隔離之接觸者已全數監測期滿，管理中人數今日歸零。

指揮中心指出，全球累計5,434,035例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國1,669,152例、巴西347,398例、俄羅斯344,481例、英國259,559例及西班牙235,772例為多；病例中344,572例死亡，以美國98,899例、英國36,793例、義大利32,785例、西班牙28,752例及法國28,367例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離，或是搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

衛生局 居家檢疫 疫情

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