影／無法涉台就修理香港！學者評港國安法屬陸對台報復

「參審制是人民陪法官審判，陪審制是法官陪人民審判，一看就知道哪個是以人民為主。」針對總統蔡英文說「國民法官」是未來4年司法改革必推的項目，民團25日表示，許多當過陪審員的僑胞都大力連署推薦陪審制，民調

2020-05-25 13:16