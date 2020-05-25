影／無法涉台就修理香港！學者評港國安法屬陸對台報復

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聯合報 / 記者顏凱勗 楊凱竣 台北即時報導
中華亞太菁英交流協會針對蔡英文520就職演說與兩岸關係發展，進行相關民調，結果顯示有71.7%民眾滿意蔡英文總統兩岸論述，針對近期中國大陸將訂定「港版國安法」，也有56.3%民眾認為這將徹底摧毀香港的一國兩制。照片中華亞太菁英交流協會提供
中華亞太菁英交流協會針對蔡英文520就職演說與兩岸關係發展，進行相關民調，結果顯示有71.7%民眾滿意蔡英文總統兩岸論述，針對近期中國大陸將訂定「港版國安法」，也有56.3%民眾認為這將徹底摧毀香港的一國兩制。照片中華亞太菁英交流協會提供

520總統就職，蔡英文以817萬票高票當選連任，中華亞太菁英交流協會針對蔡英文520就職演說與兩岸關係發展，進行相關民調，結果顯示有71.7%民眾滿意蔡英文總統兩岸論述，針對近期中國大陸將訂定「港版國安法」，也有56.3%民眾認為這將徹底摧毀香港的一國兩制。中華亞太菁英交流協會理事長范世平分析，近來蔡英文高票連任當選，加上美方將對台軍售，讓中國大陸非常難堪，為了穩固對內民心並向外國勢力宣示，只好拿香港出氣，來穩固權力。范世平也提醒蔡政府，官方政府在處理香港問題時，必須小心應對，否則將落人口實，也才能避免讓駐港的台人，生命安全受到威脅。

蔡英文 香港 菁英

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