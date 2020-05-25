韓國瑜挺不挺香港？高市府：呼籲尊重香港自治

中國大陸推動香港國安法，香港問題再度引發台灣關切，昨天罷韓團體在三山會師的旗山場活動希望高雄市長韓國瑜說明立場。市府副發言人白喬茵表示，對此問題，國民黨黨中央已經表態，外交國防是中央職責，現在我們的本分是做好市長，不過同步呼籲要尊重香港自治，讓雙方可以回到信任基礎。

高雄市長韓國瑜今早主持南側聯絡道通車儀式，主持完通車儀式後未接受媒體採訪，市府副發言人白喬茵對外發言。

媒體問及，昨晚市長韓國瑜在臉書直播說，全市積淹水一天消去，是否自豪治水成績，希望市民多給他一點時間。白喬茵表示，沒有自豪的意思，一天退水是基本的要求，只是相較以往來說，比較容易淹水的地方水比較快退去，會繼續要求治水工程要做得更好。

有關罷韓團體發起三山會師，且已經從旗山起跑一事，白喬茵說，市長心裡只有百姓、只有治水工程，對於任何政治團體的做法一切尊重。

白喬茵表示，針對香港國安法問題，國民黨黨中央已經表態，外交國防是中央職責，現在我們的本分是做好市長，不過要同步呼籲要尊重香港自治，讓雙方可以回到信任基礎。