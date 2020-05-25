7成民意挺陪審制 司改籲並行比較

「參審制是人民陪法官審判，陪審制是法官陪人民審判，一看就知道哪個是以人民為主。」針對總統蔡英文說「國民法官」是未來4年司法改革必推的項目，民團25日表示，許多當過陪審員的僑胞都大力連署推薦陪審制，民調也超過7成支持陪審制，呼籲在6年試驗期中，至少要陪審、參審並行比較。

參審、陪審制應並行

「民調有74%支持陪審團制，顯示有強大的民意當後盾。」台灣陪審團協會理事長鄭文龍指出，海外有超過170個團體連署支持，包括全美台灣人權協會、FAPA台灣人公共事務會洛杉磯分會、民進黨加拿大黨部等，台灣在美加將近100萬僑胞，很多人都當過陪審員。

鄭文龍批評，司法院竟然否定這些僑胞的能力，說雙重國籍回台灣就沒能力參與審判，這是歧視有資格當陪審員的僑胞，也是歧視台灣人民。此外，參審制在中國已實施數十年，1年就有682萬多件，這樣等於跟中國的制度統一了，台灣價值就是因為民主，才跟中國能區隔開來，選擇更好的制度才是台灣價值。

「蔡英文應該落實黨綱所講的民間陪審。」北社社長李川信指出，司法院曾對外表示，參審制試行6年後會進行總檢討，若成效不彰才願意考量其他聲音。司法院雖聲稱把各制度的優點納入，但絕對沒有素人跟職業法官並行的道理，會變成四不像，應該兩種制度並列，試行幾年後對比，選用好的制度。

人民陪審更具公信力

陪審團協會副理事長張靜強調，兩制並行沒有輸家，不管最後哪個制度勝出，對民進黨、司法院、或對人民都不會是輸家。全世界採行陪審制的國家，都是站在不信任政府、不信任官權的基礎上，「這不就是符合台灣的國情嗎？」相信司法的國家可採參審制，但台灣就應採陪審制。

「高度民主的國家，人民多是不信任司法的。」陪審團理事詹晉鑒表示，由人民來做審判，會比司法菁英官僚所做的審判更具公信力，讓國民擔任陪審員的義務跟納稅、服兵役一樣，這是發展台灣民主政治最好的方法，小英說修憲是台灣未來4年最大的工程，希望能將陪審團制度納入修憲目標，才能最有效司法改革。

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