藍追問總統府是被駭還是宮鬥？李俊俋：跟宮鬥無關

總統府日前驚爆遭駭客入侵，外流資料震撼政壇。國民黨立委賴士葆今天在立法院詢問，事件發展被認為總統府裡面有一個「深喉嚨」，比較像宮鬥，到底是被駭還是宮鬥？總統府副秘書長李俊俋表示，「跟宮鬥無關。」

李俊俋表示，此事與宮鬥無關，現在所有文件都沒有證實真實性，是否為偽造、變造還不知道，目前由刑事警察局調查，他沒辦法自己認定。賴士葆追問，某種程度暗示宮鬥程度比較多？李俊俋回，「我沒有講。」

賴士葆問李俊俋，最近有沒有人筆電遺失？李俊俋答，最近府內沒有人遺失筆電。賴士葆追問，那隨身碟遺失呢？李俊俋說，目前沒有資訊。

賴士葆說，總統府資安技術建立得不錯，資安事件為技術層面和行為層面，總統府要被駭不容易，是否是有「深喉嚨」將文件發給媒體？李俊俋表示，他不宜評論，刑事局正在做資料分析調查。

國民黨立委林德福則問，被駭客入侵的是否為總統府副秘書長劉建忻的電腦？到最後查出來，最終要負責的人是誰？李俊俋說，現在都是媒體臆測，沒有證實之前，不會有任何評論。

李俊俋也說，事件發生後，第一時間不知道是資安事件或其他，後來認為是資安事件，因此向刑事警察局報案，也報到行政院資安處。

林德福追問，總統府內部有人有問題，到最後負責的人會是誰？李俊俋說，最後有什麼結果，就依法行事。

林德福也表示，外流文件曝蔡賴之爭及新內閣人事安排，到底是偽造或變造，比例占多少？李俊俋說，沒有證實是真實的東西，都沒辦法評論，這些都不是公務文件，公務文件不會去處理民進黨內的事情。林再追問，不是內鬥就對了？李俊俋答，「沒辦法做任何評論。」

李俊俋也說，無法證明是事實的東西，不要隨便傳遞，「媒體披露要有來源，媒體報導不一定是對的，水落石出裡面才能評論。」林持續追問，多少真、多少假？李答，「我不了解。」