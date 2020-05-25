台灣陪審團協會呼籲國民法官要用「陪審團制」
蔡英文總統在上周就職典禮中宣布，「國民法官」是未來四年司法改革必推行的項目，台灣陪審團協會上午在立法院呼籲，國民法官要用「陪審團制」，而不是參審制。
台灣陪審團協會理事長鄭文龍表示 ，司法院版的國民法官草案，參考的是日本用了十年獨創的參審制，在當地發生諸多問題，甚至有民眾認為列席於國民法官之中的職業法官干預情形嚴重。反觀陪審團制度，在全球有超過五十個國家採用，協會呼籲蔡總統，為了真正體現台灣民主價值，透過陪審團制度讓人民進入法庭擔任國民法官，一定能成為改革的催化劑，另外，也不應排除海外僑民擔任國民法官的資格。
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