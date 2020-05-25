聽新聞
test
0:00 / 0:00
蔡英文與港民站一起？孫大千：反送中最大獲益者只出張嘴
香港民眾為反國安法昨日再度走上街頭抗議，蔡英文總統在臉書表示這一刻要與香港人民站在一起。前立委孫大千表示，身為反送中事件的最大獲益者，蔡英文應該要拿出誠意，不要總是只出一張嘴。蔡英文要怎麼樣和香港人民站在一起？說穿了根本就是一句口惠而實不至的空話。
孫大千質疑，蔡英文為什麼不敢制定難民法，為收留香港民主人士建立合法合理的管道，這樣才能做到她所說的真正的「更積極完善及精進相關救援工作」，不是嗎？蔡英文為什麼不敢像美國政府一樣嗆聲，必要時會為港版國安法的通過，對中國大陸做出強硬回擊。
孫大千又說，蔡英文為什麼不敢宣布，台灣政府將會源源不絕的提供香港民主人士後勤物資和抗爭經費？從「反送中運動」，到「反港版國安法抗爭」，蔡英文究竟做了什麼事是真正的和香港人民站在一起呢？除了滿口的漂亮話，什麼都沒有。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言