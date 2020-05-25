蔡英文與港民站一起？孫大千：反送中最大獲益者只出張嘴

香港民眾為反國安法昨日再度走上街頭抗議，蔡英文總統在臉書表示這一刻要與香港人民站在一起。前立委孫大千表示，身為反送中事件的最大獲益者，蔡英文應該要拿出誠意，不要總是只出一張嘴。蔡英文要怎麼樣和香港人民站在一起？說穿了根本就是一句口惠而實不至的空話。

孫大千質疑，蔡英文為什麼不敢制定難民法，為收留香港民主人士建立合法合理的管道，這樣才能做到她所說的真正的「更積極完善及精進相關救援工作」，不是嗎？蔡英文為什麼不敢像美國政府一樣嗆聲，必要時會為港版國安法的通過，對中國大陸做出強硬回擊。

孫大千又說，蔡英文為什麼不敢宣布，台灣政府將會源源不絕的提供香港民主人士後勤物資和抗爭經費？從「反送中運動」，到「反港版國安法抗爭」，蔡英文究竟做了什麼事是真正的和香港人民站在一起呢？除了滿口的漂亮話，什麼都沒有。