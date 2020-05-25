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南投縣長選舉提前開打 藍綠拚初選傳出全是女人

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
國民黨立委許淑華（左）參選縣長態勢明顯，但南投市長宋懷琳（左）也傳有意參與黨內初選。圖／本報資料照
國民黨立委許淑華（左）參選縣長態勢明顯，但南投市長宋懷琳（左）也傳有意參與黨內初選。圖／本報資料照

民進黨黨職選舉，南投縣黨部主委選戰激烈，立委、鄉代尬鄉長3搶1，昨由現任不分區立法委員羅美玲勝出，成該黨部首任女性主委，外界則好奇，羅參選主委是否考慮角逐南投縣長，但羅回應，目前沒這樣的想法，歡迎有意願黨內同志。

而民進黨南投縣長可能參選人除了羅美玲，今年代表綠營角逐南投第一選區立委失利的蔡培慧也是可能人選，蔡敗選後接任行政院中部辦公室執行長，管轄範圍涵蓋中部，可以持續深耕南投基層，經營區域更不限烏溪線，而是擴及全南投縣。

地方政壇人士透露，蔡接任中辦執行長後，積極安排地方會勘，也深入產業瞭解民生需求，並參與各種活動，宣布參選是遲早的事；相較於民進黨，據現任執政優勢的國民黨更有不能輸的壓力，而想角逐的可能參選人也不少。

地方政壇人士指出，藍營縣長林明溱已連任過，下次無法參選，國民黨勢必要推出人選來保住藍天，現任第一、二選區立委馬文君、許淑華都是可能人選，南投市長宋懷琳近期除經營南投市，到草屯鎮等地勤走拜會，似也有意投入縣長初選。

許淑華是濁水溪線立委，今年連任後直言「南投縣長」一直是目標，參選態勢明顯，近期到埔里小學送額溫卡、出席中寮投26線拓寬通車典禮；烏溪線立委馬文君雖未表態，但近期也常跨區赴竹山、集集等地參加活動，2人全縣跑透透。

馬文君、許淑華2人都曾任縣議員、市鎮首長，今年均成功連任地方區域立委，從政資歷完整；宋懷琳一樣當過縣議員，2018年連任南投市長至今，但未有立委經歷，也傳有意參與初選較令人意外，但3人確實都打破區域界限，暗中較勁。

國民黨立委許淑華（右）和馬文君（左）均被認為是南投縣長黨內初選可能參選人。圖／本報資料照
國民黨立委許淑華（右）和馬文君（左）均被認為是南投縣長黨內初選可能參選人。圖／本報資料照
民進黨新任縣黨部主委、立委羅美玲（右）、行政院中辦執行長蔡培慧（左）均為南投縣長黨內初選可能參選人。圖／本報資料照
民進黨新任縣黨部主委、立委羅美玲（右）、行政院中辦執行長蔡培慧（左）均為南投縣長黨內初選可能參選人。圖／本報資料照

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