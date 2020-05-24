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王毅批台以疫謀獨 外交部：中國無權說三道四
中國外交部長王毅今在國際記者會發表有關「三個堅決反對」，並誓言兩岸勢將統一在「一中原則」下。對此，我外交部強硬回擊，台灣的前途只有臺灣人民有權決定，在國際上也只有台灣民選政府有權代表台灣人民，中國政府無權說三道四。
外交部重申，台灣已經是一個舉世公認的民主國家，中國政府不問台灣人民的意願而欲強加「統一」於民主台灣，只凸顯其蔑視民意，敵視民主，與民主國家共享價值毫不相容。
外交部表示，蔡英文總統5月20日宣誓就職演說強調，我方將堅守「和平、對等、自由、民主」的原則處理兩岸交流，促進海峽和平穩定。我政府拒絕北京當局矮化臺灣、破壞現狀的「一國兩制」主張。兩岸的穩定發展，雙方都有責任，而中國政府在國際上阻止其他國家與臺灣往來，打壓臺灣人民貢獻國際事務的做法，與兩岸的和平穩定發展背道而馳。
外交部表示，疫情大流行期間，台灣行有餘力時向疫情嚴重的國家伸出友誼之手，無償且不附政治條件提供防疫物資，台灣的愛心受到國際社會的歡迎與讚揚。但中國政府卻到處阻撓其他國家接受台灣的捐贈、惡意毀謗台灣的善舉，甚至以「堅決反對」施壓其他國家不得與臺灣往來。中國政府不斷傷害台灣人民的行徑，阻止不了台灣政府與人民走向國際、貢獻世界的決心。
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