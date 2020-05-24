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民進黨台中市長可能參選3人 有動作都不表態

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
交通部長林佳龍對參選市長未表態，表示配合黨內機制。圖/取自林佳龍臉書
交通部長林佳龍對參選市長未表態，表示配合黨內機制。圖/取自林佳龍臉書

民進黨黨職選舉，雖然台中市市黨部主委僅李天生一人參選，其實保證當選，但黨代表選舉異常激烈，攸關明年市長丶議員黨內初選，兵家必爭。民進黨市長可能參選人包括交通部長林佳龍丶立法院副院長蔡其昌丶立委何欣純，厚植地方實力，各種動作被解讀不會缺席，但也都未表態參選。

前市長丶交通部長林佳龍在這一次立委選舉，賣力助選，包括重點輔選無黨籍的子弟兵洪慈庸丶建議禮讓台灣基進黨陳柏惟丶提名素人莊競程，在台中市多項中央與地方合作的大型工程動工也不缺席。

不過他仍未鬆口表態，僅説，夏姐縣市長選舉有關2024總統大選，民進黨是否繼續執政，他有前任的優勢，但是否參選台中市長，一切還是配合黨內的機制。

立法院副院長蔡其昌則表示「想好再説！」這次立委得票率六成六，被蔡英文總統封為「最強立委」不過蔡其昌雖然未表態，但對市政規劃已有自己的想法與態度。

資深立委何欣純選舉都在地拿第一，縣市議員及立委選舉得票率都遠高於對手。何欣純也沒有表態，不過台中市屯區地方政壇人士認為何欣純選市長時機成熟了！

立法院副院長蔡其昌今天一派輕鬆，參加球賽開打。圖/蔡其昌服務處提供
立法院副院長蔡其昌今天一派輕鬆，參加球賽開打。圖/蔡其昌服務處提供
資深立委何欣純參選市長在地呼聲高。圖/聯合報系資料照片
資深立委何欣純參選市長在地呼聲高。圖/聯合報系資料照片

何欣純 台中市

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