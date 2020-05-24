民進黨北市黨部主委改選暫緩 王孝維盼黨中央還他清白
民進黨今天進行全國黨代表及各縣市黨部主委選舉，但台北市黨部主委的戰局紛擾不斷，候選人前台北市議員王孝維、前立委薛凌互控賄選，黨中央決議暫停台北市黨部主委選舉；對此，王孝維今天受訪強調，他是清白參選，最後卻停止選舉，對他來說公平？大家清楚誰在攻擊、抹黑對手，盼黨中央快還他清白。
王孝維今天前往台北市忠孝東路六段的一處投票所投票，他觀察，這次投票率很高，將近七成左右，且受疫情關係，來投票的黨員都有戴口罩、量體溫。
針對台北市黨部主委的選舉喊卡，王孝維忿忿不平表示，中央調查1個多月，指賄選違反黨紀，現在變打迷糊仗，說要各打五十大板，先暫停再說，但他是逼不得已被攻擊才解釋，難道連替自己聲明辯駁的機會都沒有？
王孝維也說，對手有立委、議員、中常委、銀行等資源，他沒有任何公職，出來選是純粹為了黨，希望2022年的市長、議員、里長選戰，鼓勵人才進入民進黨，他清白的參選，為何被停？讓他很不解。
王孝維表示，黨中央有考量，他完全配合調查，但自己絕對清白參選，也希望中央好好調查，趕快還他清白。
外傳台北市黨部主委的戰局詭譎，上周民進黨北市議會黨團的例行會議上，各派系議員幾乎到齊，並達共識，將另推舉「第三位」主委候選人。
對此，王孝維表示，他聽過該傳聞，但這種想法不對，他清白參選、受到委屈，又被剝奪參選權，這種決定對嗎？誰都不會甘心、誰都不會甘願。
王孝維表示，他乖乖老實在做，還要被剝奪權利，請問這公平嗎？套一句俗語，做賊的喊捉賊，哪裡可以這樣？
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