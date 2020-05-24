選台中市長？蔡其昌：市民在意的是做事而不是位置
交通部長林佳龍接受媒體訪問時說，仍未放棄參選台中市長，被視為民進黨台中市長人選之一的立法院副院長蔡其昌，今天在臉書說，「市民在意的是做事，而不是討論位置」。
蔡其昌今天臉書寫，稍早媒體詢問台中市長選舉議題的回應，他還是強調，今年初的選舉才剛結束，台中市民期待新民意選出來的總統和立委，能為台中市帶來什麼樣的建設和願景，而非討論什麼位置。
他說自己不忘初衷，持續傾聽民意、勤走基層，只要對台中好的建設，我都會不分藍綠，繼續在中央大力為台中爭取。現階段，就是做好市民期盼我們該做的事，最後註明「做什麼像什麼，市民在乎的是做事」。
疫情整理包
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言