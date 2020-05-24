選台中市長？蔡其昌：市民在意的是做事而不是位置

交通部長林佳龍接受媒體訪問時說，仍未放棄參選台中市長，被視為民進黨台中市長人選之一的立法院副院長蔡其昌，今天在臉書說，「市民在意的是做事，而不是討論位置」。

蔡其昌今天臉書寫，稍早媒體詢問台中市長選舉議題的回應，他還是強調，今年初的選舉才剛結束，台中市民期待新民意選出來的總統和立委，能為台中市帶來什麼樣的建設和願景，而非討論什麼位置。

他說自己不忘初衷，持續傾聽民意、勤走基層，只要對台中好的建設，我都會不分藍綠，繼續在中央大力為台中爭取。現階段，就是做好市民期盼我們該做的事，最後註明「做什麼像什麼，市民在乎的是做事」。