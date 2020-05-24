民進黨新北主委改選 何博文：重返新北執政

民進黨新北市議員何博文投入黨部主委參選，由於是同額競選，何博文說，希望未來議員的席次能有所斬獲，且民進黨能重新在新北執政，未來會爭取更多年輕人的認同，他擔任主未就代表「青壯世代接班」。

民進黨今天舉行全國黨代表及各縣市黨部主委選舉，何博文今上午陪同總統蔡英文投票後，也趕回板橋區投票，由於今天出現好天氣，一早投票所滿是黨員排隊投票。

何博文說，新北這次在主委選舉是展現團結的氣氛，他會更努力在原有基礎上，更加提升黨務效能，希望在整體黨團結之下，能夠為未來的台灣、新北市做更多的事情，相信黨務順利對未來的選舉也有更多忙。

2022年地方大選即將到來，何博文表示，在議員席次部分，不管是現任或是有意參選的，都在黨務平台上有更好的機會，並提供給所有議員發揮，讓席次有所斬獲，希望未來民進黨能夠重新在新北市執政。