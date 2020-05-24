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影／鼓勵民眾多外出？馬英九幽默回應旁人都笑了
前總統馬英九今天中午來到嘉義市文化路商圈的林聰明沙鍋魚頭用餐，突然現身讓民眾都驚喜，記者問到「現在疫情趨緩，會不會鼓勵民眾多出來走走？」馬英九幽默回應說，「當然當然，不要小看我們台灣老百姓，他不需要鼓勵的」，讓現場響起笑聲。
馬英九今天上午到嘉義市參與公祭並到嘉義縣拜訪友人，隨後就到林聰明沙鍋魚頭用餐，皆為私人行程，記者問到港版國安法、衛福部長陳時中到墾丁宣傳旅遊等問題，都未回答。
馬英九在市長黃敏惠、副市長陳淑慧陪同下到沙鍋魚頭用餐，也在沙鍋魚頭執行長林佳慧的新書上簽名，馬英九一現身，便吸引高人氣，不少用餐的民眾爭相拍照，大喊「總統好」，馬英九離去前，還站在車上，與民眾揮手致意。
嘉義市文化路商圈日前被列為警示景點，在地商家看到馬英九驚喜現身，紛紛表示，希望馬英九能常來嘉義市，也像陳時中一樣，為在地商家拉抬人氣，盡早度過疫情寒冬。
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