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影／民進黨屏東縣黨部主委之爭 再度上演「萬丹內戰」

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
民進黨地方黨公職選舉今登場，黨員排隊投票，投票前量額溫。記者劉星君／攝影
民進黨地方黨公職選舉今登場，黨員排隊投票，投票前量額溫。記者劉星君／攝影

民進黨地方黨公職選舉今登場，屏東縣黨部主委由爭取連任、縣議員許展維二度對決前縣議員盧同恊，兩人戶籍都設在萬丹，再度上演「萬丹內戰」，今天上午兩人現身投開票所萬丹鄉保全宮，兩人幾乎零互動。

屏東縣長潘孟安進入第二任期，屏東縣進入後潘孟安時代。黨部主委選舉牽動2022屏東縣長選舉操盤。屏東縣民進黨黨員近2萬人，此次有投票資格黨員有1萬4900多人，屏東縣設16個投開票所。

兩人戶籍都設在萬丹，投票都在萬丹保全宮，今天兩人先後現身保全宮。現場發生小插曲，一早盧同恊陣營在保全宮廟宇前方廣場設置休息區，遭質疑距離保全宮活動中心投開票所太近，選務人員丈量後，認定距離18公尺，沒有依規定在投開票所30公尺外的規範，要求盧陣營將休息區挪移，經協調後，盧陣營挪移休息區位置。

盧同恊說，對手是現任主委，這次選舉投開票所設置「偷吃步」，萬丹通常設在萬丹國小，東港鎮沒有設在市區，反而在郊區的下廍，影響投票意願。許展維駁斥，他從登記後就開始請假，投開票所設立由黨部負責。且這次因新冠肺炎疫情影響，不借學校當投開票所，且萬丹保全宮設置投開票所多次紀錄。另外東港設在下廍，因為東港、南州與林邊3鄉為同一個投開票所，下廍剛好在3處中心點。

雙方隔空交火，兩人遇到幾乎零互動。兩人是二度對決，上屆主委之爭，許展維以5935票險勝盧同恊5497票，差距僅438票。

投票到下午4點，選舉結果預計下午5點半揭曉，除選出黨部主委外，選出全國黨代表、縣代表，全國黨代表部分屏東縣有32人登記，要選出24人。縣代表選出117人。

黨部主委選舉牽動下屆縣長選舉操盤，地方盛傳區域立委鍾佳濱、蘇震清，不分區立委周春米、莊瑞雄都有意投入下屆縣長初選，綠營在屏東執政20多年，誰能取得黨內縣長提名，格外受到關注。

民進黨屏東縣黨部主委、縣議員許展維爭取連任。記者劉星君／攝影
民進黨屏東縣黨部主委、縣議員許展維爭取連任。記者劉星君／攝影
民進黨屏東縣黨部主委由爭取連任許展維（左）、與前縣議員盧同恊（右）再度上演萬丹內戰，兩人今遇到幾乎零互動。記者劉星君／攝影
民進黨屏東縣黨部主委由爭取連任許展維（左）、與前縣議員盧同恊（右）再度上演萬丹內戰，兩人今遇到幾乎零互動。記者劉星君／攝影
民進黨地方黨公職選舉今登場，黨員排隊投票，投票前量額溫。記者劉星君／攝影
民進黨地方黨公職選舉今登場，黨員排隊投票，投票前量額溫。記者劉星君／攝影
前縣議員盧同恊。記者劉星君／攝影
前縣議員盧同恊。記者劉星君／攝影

屏東縣 萬丹

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