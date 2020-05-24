各派人馬出線選黨主委 雲林3雄激烈競逐搶1席

雲林縣民進黨主委今天投票，縣內8處投開票所今天一早8時開始湧入人潮投票，雲林縣民進黨部表示，投票人潮大多集中在上午11時前，目前投票狀況平和順利，投票時間至下午16時結束，呼籲還未投票的黨員，記得攜帶身分證、印章及投票通知單前往票所投票。

此次民進黨主委改選，雲林縣共有3人參選，包括吳爾夫、林富田、江宗保，皆屬中生代黨員，實力各有千秋，且分屬不同系統，綠營人士表示，這是近年來競爭最為激烈的一次。

劉澳碩士吳爾夫目前從事文教及旅遊業，曾擔任前縣長李進勇正直辦公室執行長，也曾任民進黨中央黨部青年委員、雲林縣黨部青年組長，被外界視為李進勇人馬，他主張「壯大黨部、黨員作主、貼近人民」等訴求，希望爭取黨員認同，翻轉黨務刻板角色。

曾任斗六市民代表的江宗保，是立委劉建國好央甲團隊成員，為劉建國人馬，2018年底參選縣議員雖然失利，但轉戰此次的黨主委競選，外界認為劉建國是2022雲林縣長的熱門人選，因此江宗保出線參選主委，也被解讀是在為下屆選舉布局。

出身沿海的林富田，現任台灣綠能協會常務理事，也曾擔任全國黨代表及縣黨部要職，外傳前麥寮鄉長許忠富積極為林輔選，因此林被視為是蘇治芬人馬。

民進黨雲林縣黨部副執行長林鴻文指出，此次投票有效黨員有3554位，投票時間至下午16時結束，提醒還未投票的黨員，記得攜帶身份證、印章及投票通知單前往戶籍地票所投票。