高雄韓國瑜治水上版面 陳菊：前任不好評現任

總統府前祕書長陳菊今天在高雄參加民進黨高雄市主委及代表選舉投票。針對主委選舉涉及黨內派系之爭，她表示，黨內競爭一定要有分寸。近日高雄治水清淤又搏上媒體版面，她說前任市長不好評現任市長，人民是有感的。

陳菊在投票前表示，對她來說，手心手背都是肉，她的投票標準當然會支持值得信賴、比較有理想性的候選人。至於支持的是誰？她不好說，只是強調主委很重要。

針對此次高雄市主委競爭激烈，涉及黨內派系的想法？陳菊表示，黨內的競爭從過去到現在，都是這樣，黨內的競爭要有一定分寸，希望黨內競爭不要失去和諧，最後最重要的還是要團結。大家可以競爭，但不要在競爭之中產生不必要的紛爭，或加入許多外在因素，這樣就比較可惜。民進黨這一次不管是地方市黨部的代表、或中央的未來的改組，都很重要，全台灣都在看，在民進黨在蔡英文總統贏得歷史性高票後，台灣人民對民進黨有很高的期許，大家一起努力。

台灣民主前輩郭雨新在1973年曾參與監察委員增額補選，媒體好奇曾追隨郭雨新多年的陳菊若接任監察院長會有什麼作為？外傳將接任監察院長的陳菊仍不鬆口，只表示假設性問題就不好答覆，郭雨新先生是在威權時代參與監委選舉，當年零票沒有當選。至於下一步規畫？她說現在無事一身輕，就是先休息。

這幾天高雄治水清淤問題又躍上媒體版面，韓國瑜說清於有效導致水退的很快。陳菊表示，前任市長不好對現任市長有何評論，人民是有感的，每一次梅雨季或颱風期待，高雄的雨量都非常大，不會因為是誰當市長時不努力，現在一切就會很暢通。對於所有市府組織，都有標準作業程序，同時高雄市府文官都非常優秀，她很有信心。汛期之前要有很多準備，市府水利單位等都很辛苦。