北市黨部主委選舉暫停 薛凌：對蔡英文有期待

民進黨今天舉行地方黨部主委及全國、地方黨代表選舉。由於台北市黨部主委選舉，因候選人薛凌、王孝維互控賄選風波不斷，黨中央下令選舉暫停。薛凌今天上午9點多仍前往士北區的投票所投票。薛凌表示，她參選以來清清白白、戰戰兢兢、遵守黨中央規範。希望新任黨主席蔡英文能制定新的規範，她也會持續拜票、繼續準備市黨部主委選舉。

由於台北市還有全國黨代表、市黨代表選舉，一早投票狀況仍相當踴躍。北市黨部主委選舉部分，在黨中央斡旋下，已延期一個月後再選。

薛凌表示，黨中央下令暫停主委選舉，她感到無奈，但她對新任黨主席蔡英文有期待，因為許多基層黨員都跟她一樣，不知道什麼原因要暫停主委選舉？希望蔡英文應該趕快制訂一套新的遊戲規則，讓所有基層黨員安心，民主進步黨應該要更進步才對。

由於薛凌與對手王孝維互控賄選風波，被質疑影響黨的形象，接下來是否送評議委員會，最快本周中執會處理。薛凌表示，她清清白白，若決議送評議委員會，她也欣然接受。薛凌也質疑，她的對手王孝維很奇怪，日前黨中央找過她們兩次，她已經簽了黨中央的四個選舉公約，包括不攻擊對手、不在媒體製造事端、不買票、不送禮請客，她都簽了，但不清楚為何對手王孝維不簽？

薛凌說，她還是對民進黨有期待，她愛這個黨，希望新的黨主席蔡英文能制定新的辦法，這次的停選的決定，她感到無奈、基層黨員也很無奈，希望黨中央盡快決定選舉時間，目前她還是會持續準備主委選舉的工作。