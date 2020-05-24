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大批港民響應遊行走出銅鑼灣一帶馬路 警方施放催淚彈

直播／首次移師國境之南 指揮中心墾丁喜迎零確診

影／陳時中屏東鵝鑾鼻日照中心宣導防疫新生活

攝影中心 / 記者劉學聖／屏東即時報導
衛福部長陳時中上午到屏東鵝鑾鼻日照中心進行揭牌，當地業者排字迎接。記者劉學聖／攝影
衛福部長陳時中上午到屏東鵝鑾鼻日照中心進行揭牌，當地業者排字迎接。記者劉學聖／攝影

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天參訪鵝鑾鼻日照中心，屏東縣政府特別準備月琴表演，邀請陳時中一同上台演出，屏東縣長潘孟安也在會中給陳時中致贈一把在地工藝家製作、刻有陳時中頭像的月琴，感謝防疫國家隊的辛勞與貢獻。

潘孟安致詞時表示，台灣的防疫團隊，讓大家能讓生活回復正常，今天部長第一次走出疫情中心，防疫下半場的防疫新生活運動今天從國境之南開始。潘孟安在場特別準備特製月琴，印有陳時中、周志浩、莊人祥、張上淳、陳宗彥的頭像及題字，為防疫五月天表達感謝。

陳時中說，非常高興來到墾丁，樂活長照和樂活防疫，看到未來老人家可以受到好的照顧，對於開放國外來訪，還要再等等，現在先把國旅做好，未來疫情更穩定就能開放，現在還是以經貿人士入境為主，暫時沒有要推動國外旅客來台旅遊。現在婚宴可以開放250人以下入場，未來還會逐步開放。

衛福部長陳時中上午到屏東鵝鑾鼻日照中心進行揭牌，參觀內部設施與老人家話家常。記者劉學聖／攝影
衛福部長陳時中上午到屏東鵝鑾鼻日照中心進行揭牌，參觀內部設施與老人家話家常。記者劉學聖／攝影
衛福部長陳時中上午到屏東鵝鑾鼻日照中心進行揭牌，還與當地月琴樂團一起表演。記者劉學聖／攝影
衛福部長陳時中上午到屏東鵝鑾鼻日照中心進行揭牌，還與當地月琴樂團一起表演。記者劉學聖／攝影
衛福部長陳時中上午到屏東鵝鑾鼻日照中心進行揭牌，屏東縣長潘孟安送上有陳時中圖樣的月琴。記者劉學聖／攝影
衛福部長陳時中上午到屏東鵝鑾鼻日照中心進行揭牌，屏東縣長潘孟安送上有陳時中圖樣的月琴。記者劉學聖／攝影
衛福部長陳時中上午到屏東鵝鑾鼻日照中心進行揭牌，屏東縣長潘孟安送上月琴給防疫五月天。記者劉學聖／攝影
衛福部長陳時中上午到屏東鵝鑾鼻日照中心進行揭牌，屏東縣長潘孟安送上月琴給防疫五月天。記者劉學聖／攝影
衛福部長陳時中上午到屏東鵝鑾鼻日照中心進行揭牌，並品嚐在地芒果冰淇淋。記者劉學聖／攝影
衛福部長陳時中上午到屏東鵝鑾鼻日照中心進行揭牌，並品嚐在地芒果冰淇淋。記者劉學聖／攝影
衛福部長陳時中（右）上午到屏東鵝鑾鼻日照中心進行揭牌，屏東縣長潘孟安（左）親自導覽。記者劉學聖／攝影
衛福部長陳時中（右）上午到屏東鵝鑾鼻日照中心進行揭牌，屏東縣長潘孟安（左）親自導覽。記者劉學聖／攝影
衛福部長陳時中上午到屏東鵝鑾鼻日照中心進行揭牌，還與老人家一起玩桌遊。記者劉學聖／攝影
衛福部長陳時中上午到屏東鵝鑾鼻日照中心進行揭牌，還與老人家一起玩桌遊。記者劉學聖／攝影

陳時中 屏東縣政府 疫情

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