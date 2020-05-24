影／陳時中屏東鵝鑾鼻日照中心宣導防疫新生活
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天參訪鵝鑾鼻日照中心，屏東縣政府特別準備月琴表演，邀請陳時中一同上台演出，屏東縣長潘孟安也在會中給陳時中致贈一把在地工藝家製作、刻有陳時中頭像的月琴，感謝防疫國家隊的辛勞與貢獻。
潘孟安致詞時表示，台灣的防疫團隊，讓大家能讓生活回復正常，今天部長第一次走出疫情中心，防疫下半場的防疫新生活運動今天從國境之南開始。潘孟安在場特別準備特製月琴，印有陳時中、周志浩、莊人祥、張上淳、陳宗彥的頭像及題字，為防疫五月天表達感謝。
陳時中說，非常高興來到墾丁，樂活長照和樂活防疫，看到未來老人家可以受到好的照顧，對於開放國外來訪，還要再等等，現在先把國旅做好，未來疫情更穩定就能開放，現在還是以經貿人士入境為主，暫時沒有要推動國外旅客來台旅遊。現在婚宴可以開放250人以下入場，未來還會逐步開放。
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