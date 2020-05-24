民進黨彰化主委改選 許廣東挑戰現任邱建富

民進黨地方黨部主委今改選，彰化縣選情被認為有硝煙味，現任主委邱建富爭取連任，對上參選的縣黨部評議委員會召集人許廣東，今天上午9點多雙方人馬前後出現在北彰化投票所外向選民打招呼，爭取選票，彰化縣黨部估計上午已有5成以上投票率。

彰化投開票所分別在彰化市成功社區活動中心以及溪湖鎮溪湖糖廠，今天好天氣預計可催出投票率，但今天進到投開票所需量額溫，並戴口罩才能入內，有部分黨員忘記戴口罩，現場備有口罩給需要的民眾。

許廣東上午先是在縣議員賴清美等人陪同下到成功社區活動中心投票，邱建富隨後也現身，身旁有民進黨彰化縣黨部前主委陳進丁等人助陣，雙方都對選情保持樂觀。

民進黨彰化縣黨部執行長黃雪梨說，上午選舉秩序大致良好，民進黨中央也派工作人員進駐彰化激戰選區，以確保選務工作順利進行，投票持續到下午4點。

今天改選將選出主委1人、全國黨代表9人、縣黨代表49人，執評委員目前規劃在主委產生後約6月在彰化縣黨部改選，彰化縣民進黨黨員約有5700人，雙方保守評估拿下3000就可當選主委。