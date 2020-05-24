南投綠營主委改選選前砲火猛 今投票平順
民進黨縣市黨部主委、全國及縣黨員代表今改選，其中南投縣主委之戰，選前砲火隆隆，候選人草屯鎮代簡百聰和立委羅美玲2人互控背信、加重誹謗罪，選情激烈引發關注；民進黨南投縣黨部表示，投票狀況平順，預計下午6時完成開票。
民進黨南投縣黨部指出，南投縣有投票權的黨員為3192人，而本次黨職參選狀況，縣黨部主委應選1人，有草屯鎮民代表簡百聰、立委羅美玲、水里鄉長陳癸佑3人參選；黨員代表應選34人，有42人角逐；全國黨代表則5人同額參選。
唯南投縣黨部主委改選，火藥味十足，簡百聰一路猛攻羅美玲，先是發文宣喊話「不要家天下」質疑羅的用人問題，羅後稱「顧及黨內團結」宣布退選，但簡認為她資格審核已過，再次質疑羅美玲喊退選「玩假的」是以退為進的兩面手法。
之後，簡百聰18日更至南投地檢署遞狀控告羅美玲任縣內新媳婦、台灣新住民等協會理事長卻剝削照服員薪資涉嫌侵占、背信；羅21日出面澄清稱是不實指控，並遞狀反告簡加重誹謗罪，且宣告簡逼她重返戰場，將正面迎戰贏得勝選。
而民進黨全國黨代表、縣市黨部主委及縣黨員代表改選今上午8時開始投票，南投縣黨部主委蘇昱誠說，選舉前後都希望候選人及支持者能理性，而今在南投、草屯、埔里和竹山4大市鎮各設置1處投票所，投票狀況到目前都很平和順利。
蘇也提到，考量目前仍在疫情期間，投票現場均加強防疫，黨員必須戴口罩，並完成雙手消毒後才能入場投票；而今天天氣狀況不錯，太陽還有露臉，投票率應會很不錯，另下午4時投票結束，預計6時前就能完成開票。
疫情整理包
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言