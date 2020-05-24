快訊

大批港民響應遊行走出銅鑼灣一帶馬路 警方施放催淚彈

直播／首次移師國境之南 指揮中心墾丁喜迎零確診

南投綠營主委改選選前砲火猛 今投票平順

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
民進黨南投縣黨部主委及全國、縣黨員代表今改選，投票狀況平和順利。記者賴香珊／攝影
民進黨南投縣黨部主委及全國、縣黨員代表今改選，投票狀況平和順利。記者賴香珊／攝影

民進黨縣市黨部主委、全國及縣黨員代表今改選，其中南投縣主委之戰，選前砲火隆隆，候選人草屯鎮代簡百聰和立委羅美玲2人互控背信、加重誹謗罪，選情激烈引發關注；民進黨南投縣黨部表示，投票狀況平順，預計下午6時完成開票。

民進黨南投縣黨部指出，南投縣有投票權的黨員為3192人，而本次黨職參選狀況，縣黨部主委應選1人，有草屯鎮民代表簡百聰、立委羅美玲、水里鄉長陳癸佑3人參選；黨員代表應選34人，有42人角逐；全國黨代表則5人同額參選。

唯南投縣黨部主委改選，火藥味十足，簡百聰一路猛攻羅美玲，先是發文宣喊話「不要家天下」質疑羅的用人問題，羅後稱「顧及黨內團結」宣布退選，但簡認為她資格審核已過，再次質疑羅美玲喊退選「玩假的」是以退為進的兩面手法。

之後，簡百聰18日更至南投地檢署遞狀控告羅美玲任縣內新媳婦、台灣新住民等協會理事長卻剝削照服員薪資涉嫌侵占、背信；羅21日出面澄清稱是不實指控，並遞狀反告簡加重誹謗罪，且宣告簡逼她重返戰場，將正面迎戰贏得勝選。

而民進黨全國黨代表、縣市黨部主委及縣黨員代表改選今上午8時開始投票，南投縣黨部主委蘇昱誠說，選舉前後都希望候選人及支持者能理性，而今在南投、草屯、埔里和竹山4大市鎮各設置1處投票所，投票狀況到目前都很平和順利。

蘇也提到，考量目前仍在疫情期間，投票現場均加強防疫，黨員必須戴口罩，並完成雙手消毒後才能入場投票；而今天天氣狀況不錯，太陽還有露臉，投票率應會很不錯，另下午4時投票結束，預計6時前就能完成開票。

民進黨南投縣黨部主委及全國、縣黨員代表今改選，投票狀況平和順利。記者賴香珊／攝影
民進黨南投縣黨部主委及全國、縣黨員代表今改選，投票狀況平和順利。記者賴香珊／攝影
民進黨南投縣黨部主委及全國、縣黨員代表今改選，投票狀況平和順利。記者賴香珊／攝影
民進黨南投縣黨部主委及全國、縣黨員代表今改選，投票狀況平和順利。記者賴香珊／攝影
民進黨南投縣黨部主委及全國、縣黨員代表今改選，投票狀況平和順利。記者賴香珊／攝影
民進黨南投縣黨部主委及全國、縣黨員代表今改選，投票狀況平和順利。記者賴香珊／攝影

投票率 民進黨

延伸閱讀

影／劉櫂豪、林俐相爭 民進黨東縣黨部主委選情激烈

民進黨苗栗縣黨部主委3搶1 投票率上看逾5成

高市菊系議員參選黨部主委 「當選全力支持罷韓」

民進黨雲林縣黨部主委選舉 三人參選

相關新聞

民進黨台中市長可能參選3人 有動作都不表態

民進黨黨職選舉，雖然台中市市黨部主委僅李天生一人參選，其實保證當選，但黨代表選舉異常激烈，攸關明年市長丶議員黨內初選，兵...

高雄韓國瑜治水上版面 陳菊：前任不好評現任

總統府前祕書長陳菊今天在高雄參加民進黨高雄市主委及代表選舉投票。針對主委選舉涉及黨內派系之爭，她表示，黨內競爭一定要有分寸。近日高雄治水清淤又搏上媒體版面，她說前任市長不好評現任市長，人民是有感的

影／民進黨屏東縣黨部主委之爭 再度上演「萬丹內戰」

民進黨地方黨公職選舉今登場，屏東縣黨部主委由爭取連任、縣議員許展維二度對決前縣議員盧同恊，兩人戶籍都設在萬丹，再度上演「...

選台中市長？蔡其昌：市民在意的是做事而不是位置

交通部長林佳龍接受媒體訪問時說，仍未放棄參選台中市長，被視為民進黨台中市長人選之一的立法院副院長蔡其昌，今天在臉書說，「...

民進黨北市黨部主委改選暫緩 王孝維盼黨中央還他清白

民進黨今天進行全國黨代表及各縣市黨部主委選舉，但台北市黨部主委的戰局紛擾不斷，候選人前台北市議員王孝維、前立委薛凌互控賄...

民進黨新北主委改選 何博文：重返新北執政

民進黨新北市議員何博文投入黨部主委參選，由於是同額競選，何博文說，希望未來議員的席次能有所斬獲，且民進黨能重新在新北執政...

影／鼓勵民眾多外出？馬英九幽默回應旁人都笑了

前總統馬英九今天中午來到嘉義市文化路商圈的林聰明沙鍋魚頭用餐，突然現身讓民眾都驚喜，記者問到「現在疫情趨緩，會不會鼓勵民...

民進黨北市黨部主委停選 薛凌：盼蔡英文訂新遊戲規則

民進黨台北市黨部主委選舉因為候選人薛凌、王孝維競爭激烈，互控賄選，選舉暫停。薛凌今天上午表示，她參選以來，清清白白，戰戰兢兢，遵守黨部規範。希望黨主席蔡英文能制定新的規範，她會持續拜票、繼續準備市黨部主委選舉。

民進黨北市黨部主委停選 可能開放重新登記

民進黨黨職改選今天投票，因競爭激烈影響民進黨形象，遭到暫停選舉的台北市黨部主委選舉，如何處理，成為蔡英文總統回任民進黨主席的第一個課題。民進黨人士指出，由於兩組候選人薛凌及王孝維是否仍有資格繼續選舉，是未知數，未來可能開放重新登記，也可能以協調方式產生主委。

民進黨黨職改選／海派崛起 恐難動搖新蘇系

民進黨今天舉行黨代表、地方黨部主委等黨職改選，預料新蘇系仍將是民進黨最大勢力。不具名的民進黨立委分析，觀察重點在崛起中的海派，能有多大斬獲。新蘇系主導民進黨的局面在選後依舊穩固，海派躍升為大派系，恐怕時機尚早。

各派人馬出線選黨主委 雲林3雄激烈競逐搶1席

雲林縣民進黨主委今天投票，縣內8處投開票所今天一早8時開始湧入人潮投票，雲林縣民進黨部表示，投票人潮大多集中在上午11時...

北市黨部主委選舉暫停 薛凌：對蔡英文有期待

民進黨今天舉行地方黨部主委及全國、地方黨代表選舉。由於台北市黨部主委選舉，因候選人薛凌、王孝維互控賄選風波不斷，黨中央下...

熱門新聞

「阿中部長讚讚讚」民眾歡呼 陳時中：我台灣我驕傲

疫情趨緩！ 越南下周五首次派機載回在台367名越人

墾丁之旅陳時中直呼興奮 高鐵廣播零確診謝防疫英雄

前莒光日主播不倫持續進行式 國防部：不知悔改再嚴懲

阿中部長墾丁行 昨晚消失兩小時低調享用東港黑鮪魚

陳時中逛墾丁推樂活旅遊 業者想到國家級警訊火就來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。