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范雲爆藍委拗稅務員選民服務 財政部：通盤檢討

中央社 / 台北24日電

民進黨立委范雲踢爆，國民黨立委費鴻泰以稅務諮詢名義做選民服務，國稅局人員還得夜間、假日加班支援，質疑濫用職權及納稅人稅金；財政部回應，會了解各區是否有類似情形，承諾通盤檢討。

范雲昨天透過臉書表示，日前接獲陳情，有台北國稅局信義分局稅務員，遭國民黨立委費鴻泰「硬拗」，協助進行選民的報稅服務，不僅上班時間要支援，週間晚上7時至9時、週六、週日白天至晚上9時也都要排班，雖可請申請加班費，但因公務人員加班費有額度上限，根本領不到。

范雲質疑，面對這種要求，公務員若不願意是否可拒絕，近年到底有多少這種協助選民服務的情形，以及是否獨厚費鴻泰，費鴻泰今年要求舉辦38場報稅選民服務，這難道不是濫用納稅人稅金，之中有沒有濫用職權問題。

費鴻泰表示，25年前當選市議員開始，就運用他的專業，尋求會計師朋友及他的工作人員、志工團隊幫忙，巡迴在選區各個社區和鄰里作稅務諮詢的服務，不曾間斷。

費鴻泰說，從手抄報稅的時期，因為民眾面對眾多的扣繳憑單以及各種單據，不知如何正確申報，因此他提供稅務諮詢服務，邀集會計師好友們，連同他自己及妻子，一起協助民眾填寫稅單。這樣的服務引起廣大迴響，每一場活動參與的民眾都多達百人。

費鴻泰指出，國稅局當時就主動找他，因為國稅局也一直在做宣導及輔導的工作，詢問是不是能搭配他很密集的申報場次，做一些配合宣導。所以他的申報服務，就增加搭配國稅局的租稅宣導。

同時，財政部官方臉書也有網友留言指出，國民黨立委萬美玲同樣也在服務處提供稅額試算收件及綜所稅申報輔導的選民服務，質疑公務員於週末時間到私人場所行使公權力（收件），是否有法源依據，加班費支出狀況如何，要求解釋說明。

萬美玲表示，過去從未辦過，這次是記帳士公會、國稅局找她，因為疫情關係希望能做人群分流，「他們要來，反而我們服務處要加班」，因此協調工作人員週六加班，國稅局都願意幫忙、記帳士公會也願意做，如果立意良善、基於服務，「沒什麼好推辭的」。

對此，財政部官員回應，將全盤進行檢討，首先，會先請五區國稅局回報，與立委、議員合作提供夜間或假日報稅服務的情形，如場次頻率、時段及加班費支出等，之後將通盤調整人力運用合理性，尤其外界關注的非上班時間加班必要性。

另有不具名官員表示，站在協助民眾報稅立場，實務上國稅局會和社區或里長合作，針對有需要的地區，提供跨域到點服務，或至立委、議員服務處收件，支援人員可申請加班費，若加班費額度已滿可改請補休；提供到點服務原意在於便民，但民代本身若高調宣傳或與個人政績連結，外界可能會有不同解讀。

加班費 費鴻泰 范雲

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