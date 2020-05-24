台北市缺主委選舉 投票率仍踴躍估超過6成5
民進黨今天舉行地方黨部主委及全國、地方黨代表選舉。儘管北市黨部主委選舉暫停，不過全國黨代表、市黨代表選舉的投票狀況仍相當踴躍。台北市黨部主委陳正德表示，從上午8點開始到中午左右，投票秩序相當不錯，因全國黨代表與市黨代表選舉競爭也很激烈，加上天氣不錯，預估今天的投票率會超過6成5。
至於接下來的北市黨部主委選舉，陳正德說，目前調查小組的調查已結束，接下來是否會有後續處分，就由黨中央中常會決定，中常會若認為兩方候選人有無違反黨紀，就由中常會處理。
陳正德說，過去黨公職選舉並沒有過發生暫停主委選舉的狀況，由於他的任期僅到6月7日，所以黨中央應該要盡快處理，最快周三中執會應該就會處理。
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