關心防疫也不忘長照！日照中心長者看到部長好開心

衛福部長陳時中今天上午9時許，展開第二天「樂活防疫之旅」的行程，在屏東縣長潘孟安的陪同下，一同到訪全台最南的鵝鑾鼻日照中心。陳時中除了參加開幕儀式，還前往日照中心二樓參觀內部設施，並與日照中心的長者一同體驗桌遊，不少長者看到部長直呼「好開心」。

陳時中與潘孟安今天上午9時許，一同參訪日照中心開幕儀式，除國寶級民謠隊用即興歌詞和月琴樂音迎接防疫英雄外，陳時中也走訪日照中心二樓問候在場長者，以及參訪日照中心內部的設施。

其中，走訪桌遊區時，陳時中與潘孟安一同坐下與長者體驗簡單的桌遊。居住在恆春的葉姓婦人（85歲）表示，以往只能在電視上看到縣長跟部長，這次不只能看到本人，還能跟他們一起玩桌遊真的非常開心。

陳時中與潘孟安還視察了長照中心內部提供長者的復健專區、桌遊區以及休息區。抵達休息區時，陳時中與潘孟安一同試坐沙發躺椅，陳時中表示，日照中心的躺椅非常舒服，當初如果知道有這樣的躺椅，就會買一張放在辦公室了。

此外，陳時中也說，「樂活長照」就像如今推動的「樂活防疫」，以快樂生活為目標。昨天蔡英文總統更特別提醒陳時中，防疫做好很重要，但也不要忘記長照也要繼續推動。

陳時中再次強調，防疫要關心，長照也不能忘記，真的要全面兼顧，才能達到全面防疫。