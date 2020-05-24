趙天麟選高雄主委：當選後推薦陳其邁選巿長

民進黨高雄市黨部主委選舉今天舉行，參選人、立委趙天麟上午完成投票，趙天麟說，今天的選舉可為6月6日罷韓投票做一個很好的示範，如果罷韓通過，3個月內要進行市長補選，若他當選主委，他會向黨中央鄭重推薦行政院副院長陳其邁是非常適合的參選人選。

被問到黨內派系之爭，趙天麟說，民進黨內確實有很多派系，但不要把它當作負面的代名詞，派系也是培育人才、進行黨政運動很重要的平台。雖然民進黨在全台各縣市都有一些派系競爭，但是競爭會過去、進步會持續。他不會把跟高閔琳的競爭視為派系競爭，而是視為民進黨選舉模範。

趙天麟說，高雄競爭其實滿激烈的，但他跟高閔琳還是保持一個民主的風度，所以雖然緊張刺激，但相信會是一個模範，並且要藉今天的選舉，為2周後的罷韓選舉做一個示範，告訴市民今天是民進黨的民主盛會，2周後則是屬於市民的民主盛會。

他並強調，台灣政黨中，只有民進黨堅持市代表、全國黨代表、主委到主席等都進行選舉，國民黨的主委很多還是官派。這是民進黨的民主價值，也相信他跟高閔琳都很享受這一段民主選舉的過程。

趙天麟還說，擺在眼前的是6月6日就要罷韓投票，民進黨的角色，是站在協助的角色，黨部的重要責任應該是在9月可能的補選，若罷韓通過，3個月內進行市長補選。但補選對民進黨來講相對單純，因為這通常不會進行初選，而是由中央黨部來進行徵召。

趙天麟說，屆時補選將是一個高度重要的一場選舉，蔡總統回任主席，相信主席會跟所有黨工職幹部來共同提名最好的人選，如果屆時他當選市黨部主委，蔡主席徵詢他的意見的話，他會很鄭重推薦行政院副院長陳其邁是非常適合人選，但到時還是要取決黨中央及陳的個人意願。