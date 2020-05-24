阿中部長墾丁行 昨晚消失兩小時低調享用東港黑鮪魚

衛福部長陳時中昨南下屏東縣示範樂活防疫之旅，陳時中在昨晚8點28分抵達墾丁大街，中間消失兩個小時，最早行程傳出晚餐要到東港吃海產，但考量阿中部長超人氣，為讓阿中部長能安靜，不被打擾的享用晚餐，最後選擇由東港佳珍海產餐廳以辦外燴方式，到枋山鄉可可山莊享用東港黑鮪魚，佳珍海產老闆說，阿中部長親自取名這頓套餐「部長套餐」。

東港佳珍海產餐廳昨晚在臉書PO文，大家才知道原來部長消失兩小時到哪裡了，佳珍海產餐廳老闆蕭受發說，前天才接到電話「部長要來我店裡吃飯」，很臨時，且強調「隨時都可能有變化」，請他們菜要準備好，再送到指定地點。

蕭受發說，昨下午4點菜就準備好，接到電話通知後，隨即開兩台車送兩趟。特別準備黑鮪魚料理，黑鮪魚生魚片，準備「眼窩肉」吃起來像馬肉，連縣長也都沒有吃過，還有麻油雞黑鮪魚腹煮麵線、黑鮪魚梅酒龍骨髓、黑鮪魚粥等，阿中部長全都吃光光，阿中部長還親自取名這頓餐「部長套餐」。

據了解，會選擇東港佳珍海產餐廳，餐廳配合度高，辦外燴，要可以接受「隨時面臨取消的情況」，加上南下行程緊湊，要再南下行經地方用餐，最後選擇枋山鄉可可山莊。

蕭受發說，昨天晚餐吃了約1個多小時，大家吃了都說好吃。蕭受發也跟阿中部長說「你很辛苦，台灣防疫都靠你們，一定要補一下」；佳珍海產也在臉書紛絲專頁PO文，客倌想吃「部長套餐」記得先來電預約哦。

屏東縣長潘孟安（左）讓衛福部長陳時中（中）能安靜不被打擾地享用晚餐，由東港佳珍海產餐廳以辦外燴方式，到枋山鄉可可山莊享用東港黑鮪魚，佳珍海產老闆蕭受發說，準備黑鮪魚料理，部長取名「部長套餐」。圖／取自佳珍海產餐廳臉書。

屏東縣長潘孟安（左）讓衛福部長陳時中（中）能安靜不被打擾地享用晚餐，由東港佳珍海產餐廳以辦外燴方式，到枋山鄉可可山莊享用東港黑鮪魚，佳珍海產老闆蕭受發說，準備黑鮪魚料理，部長取名「部長套餐」。圖／取自佳珍海產餐廳臉書。