影／劉櫂豪、林俐相爭 民進黨東縣黨部主委選情激烈

民進黨縣市黨部主委改選今天投開票，台東縣黨部主委選舉由現任立委劉櫂豪、現任黨部主委李翠峯的女兒林俐競爭，儘管有投票權的黨員數才927人，一早8點不到，就有不少黨員大排長龍等投票，劉櫂豪及林俐都到場外，向前來投票的黨員致意，投票所外的氣氛平和中又帶點詭譎。

今年民進黨台東縣黨部主委選舉，因劉櫂豪參選，格外受到外界矚目。劉是黨內政治明星、林家經營地方逾30年根基穩固，雙方都不喜歡輸的感覺，且台東有投票權黨員不多，才927人，人情壓力影響黨員投票意向的空間更大，今天一早劉、林兩邊陣營就在唯一投票所前設攤，各自動員催票、監票。