民進黨苗栗縣黨部主委3搶1 投票率上看逾5成

蔡英文總統就職第二任，回任民進黨主席，緊接著民進黨全國黨代表暨縣市黨部主委、黨員代表改選今天登場，其中，苗栗縣黨部主委3搶1，歷來最競爭，一早黨員投票絡繹不絕，投票率可望5成以上，也會將是歷來最好。

民進黨苗栗縣黨部主委杜文卿兩屆任滿，下屆主委新局面，包括縣黨部評議委員召集人前縣議員李貴富、縣議員羅貴星，及縣黨部評議委員張再凱登記，也是歷來參選人最多一次，今天選舉黨員人數1788人，分別在山線、中港溪及海線各設1處投開票所。