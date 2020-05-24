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民進黨苗栗縣黨部主委3搶1 投票率上看逾5成
蔡英文總統就職第二任，回任民進黨主席，緊接著民進黨全國黨代表暨縣市黨部主委、黨員代表改選今天登場，其中，苗栗縣黨部主委3搶1，歷來最競爭，一早黨員投票絡繹不絕，投票率可望5成以上，也會將是歷來最好。
民進黨苗栗縣黨部主委杜文卿兩屆任滿，下屆主委新局面，包括縣黨部評議委員召集人前縣議員李貴富、縣議員羅貴星，及縣黨部評議委員張再凱登記，也是歷來參選人最多一次，今天選舉黨員人數1788人，分別在山線、中港溪及海線各設1處投開票所。
今天風和日麗，設在苗栗市玉苗里社區活動中心投開票中心，一早就有黨員絡繹不絕投票，一度出現排隊，秩序大致良好，因有競爭刺激投票率，估計投票率也會超過5成，下午5點前選舉結果揭曉。
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