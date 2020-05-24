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民進黨台中黨職選舉 主委一人參選黨代表競爭激烈
民主進步黨台中市黨部黨職選舉今天投票，市黨部主任同額競選，僅市議員李天生登記。黨代表選舉則競爭激烈，同黨不同派系較勁，備受關注。
民進黨台中市黨部主委選舉，只有李天生登記。不過因為黨代表選舉競爭激烈，等候投票的民眾一度大排長龍，氣氛熱絡。
李天生指出，這顯示黨員對民進黨充滿信心，希望大家踴躍前往投票，用具體行動展現團結進步，選出優秀人才，協助民進黨繼續努力向前。
李天生強調，這次選舉將選出黨部主委丶全國黨代表丶市黨代表丶執行委員及評議委員，將以最新的民意重組黨部組織結構，協助黨部迎向下一階段的挑戰。
台中市共設置5處投票，將選出黨部主任委員丶全國黨代表應選31席，39人登記競逐。市黨代表，應選75席加1席原住民，有104人加1位原住民登記參選。
執行委員及評議委員部分，將在6月28日舉行，由134名台中市黨代表投票。執行委員計23人登記丶應選16席；評議委員計11人登記丶應選9席。
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