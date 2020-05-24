高市菊系議員參選黨部主委 「當選全力支持罷韓」

民進黨全國黨代表暨縣市黨部主委改選今天登場，立委趙天麟與高雄市議員高閔琳爭奪高市黨部主委職位，外界視為「海派」與「菊系」之爭。今天上午，高閔琳前往岡山壽天宮投票，投票黨員人數不少。高閔琳對對於派系競爭輕輕帶過，強調自己不分黨派，若順利當選主委，全力支持公民團體的罷韓運動。

高市選舉共分11個投（開）票所，第五開票所位在岡山壽天宮，涵蓋岡山、橋頭、彌陀、梓官、永安、茄萣、湖內、 路竹、燕巢、阿蓮與田寮等行政區，8點起湧入投票黨員。

高閔琳表示，民進黨內部有許多需要改革與改變的地方，藉由參選把清新風氣與創新作法帶入高雄市黨部，中央黨部有年輕的一級主管，如林飛帆、林鶴明等人，地方黨部也要開始年輕化，希望從主管開始，以後招收更多年輕黨員加入，當選的首要任務是讓高市黨部年輕化。

有關民進黨派系之爭問題，高閔琳輕輕帶過，並表示，黨內黨職的改選是不分派系要爭取共同支持，會盡最大力量讓黨內不同派系的同志、兄弟姊妹對年輕世代的自己投下神聖一票。

媒體詢問，若當選對高市罷免韓國瑜有何看法。高閔琳表示，不管是第一時間站出來質疑韓國瑜不適任的議員，或身為基本民進黨黨員，都有義務聲援高雄公民團體共同的罷韓希望，未來當選也會全力支持罷韓運動、全力支持高雄市民。