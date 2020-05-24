影／民進黨新北主委同額競選 何博文：盡心黨務

民進黨全國黨代表及地方黨部主委選舉今登場，新北市黨部主委參選人何博文陪同蔡英文總統至新北市孫氏宗祠投票，他表示，未來將展現團結氣氛，盡心新北黨務選務的發展。

新北市黨部現任主委余天因連任2屆任滿，不再參選，僅何博文1人參選，同額競選，何接受聯訪時首先表示，這幾天很擔心天候狀況及疫情因素，但今天天氣很好，防疫工作也做好，連帶帶動投票率，希望黨員能夠踴躍投票，並與黨內優秀同志一起從事黨職。

何說，蔡英文一到，他就和總統拜票，希望能夠得到蔡英文支持，蔡英文也對他說一定會當選，畢竟新北市是同額競選，新北市這次在主委部分展現團結氣氛，其他地區也一定有優秀黨員同志出來服務，未來在新北黨務選務發展，也能夠堅定守護台灣，做出最好的示範。

民主選舉過程中難免會有競爭，都是正常現象，最後大家都能依循民主程序、君子之爭，展現民進黨價值精神。何表示，投票後也會到新北各投開票所拜訪。