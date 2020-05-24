阿中部長到墾丁 黃偉哲：已請他也來台南玩一玩

衛生福利部部長陳時中昨天到墾丁大街拉抬當地觀光，而同樣在防疫期間觀光重挫的台南，市長黃偉哲上午證實已向中央爭取，讓部長也到台南來玩一玩；當地的民代開玩笑表示，部長南下有「洗門風」的味道。

在之前新冠肺炎疫情嚴峻之際，中央多次宣布要求民眾不要前往墾丁聚集，以免疫情擴散，但也因此嚴重影響當地觀光，陳時中昨天穿著花襯衫南下，受到不少粉絲的歡迎，但是據稱當地的商家並不買帳，認為傷害已經造成。

而之前中央公布11個危險景點，台南市就佔了4處，1968 App將高風險的景點列入，台南市也是全台灣縣市當中最多的，後來雖然有減少，但是都對台南市的觀光造成影響。

黃偉哲上午陪同副總統賴清德到南區參加民進黨黨代表選舉投票，表示確實有向中央爭取讓部長也到台南協助推廣觀光，還說陳時中也已經答應，會挑適當的時機南下。

台南在地的民代開玩笑表示，如果中南部的風俗，陳時中南下墾丁或者是台南，都有「洗門風」的味道，一方面道歉，一方面也是洗刷南部各景點的汙名。