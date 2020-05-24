總統提醒防疫重要別忘長照 陳時中訪國境最南日照中心

今天是指揮中心移師墾丁提出「防疫之旅」的第二天，指揮官陳時中來到全台最南的日照中心鵝鑾鼻日照中心開幕典禮，長輩們用即興歌詞和月琴樂音迎接防疫英雄，陳時中更手拿月琴與長輩齊唱「洗手歌」，氣氛和樂。

台灣最南端的鵝鑾鼻樂活暨日照中心今天上午9時30分開幕，陳時中帶著指揮中心團隊與屏東縣縣長潘孟安現身揭牌，國寶級阿嬤陳英帶領著新生代，以一曲思雙枝調，即興創作吟唱，歡迎陳時中南下為位於國境之南的鵝鑾鼻樂活日間照顧中心開幕。

潘孟安說，這個日照中心原是荒廢已久的派出所，屏東縣耗費三年重建，成為恆春鎮第二座日照中心。鵝鑾鼻中心也開創照顧服務新模式，由長輩擔任「高年級實習生」，以在地新鮮水果製做霜淇淋，讓前來的民眾或遊客，可以享用屏東在地當季的水果霜淇淋，「歡迎大家來和資深帥哥美女聊天」。

屏東縣老年人口比例17.50%，人口老化情形在恆春半島偏鄉及滿州地區，尤其嚴峻。潘孟安也在身為衛福部長的陳時中面前承諾，今年年底屏東鄉鎮涵蓋率可達82%，明年搭配前瞻計畫工程預計可達成一學區一日照的目標。

陳時中也說，「樂活長照」就像如今推動的「樂活防疫」，以快樂生活為目標。昨天蔡英文總統更特別提醒陳時中，防疫做好很重要，但也不要忘記長照也要繼續推動。坦言一學區一日照困難重重，但不能不做，更大讚恆春生態多元，一定會回家分享給愛生物的夫人，也想帶夫人再度光臨。