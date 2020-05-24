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民進黨內選舉投票上午踴躍 賴清德回台南眾人搶合照
民進黨黨代表選舉今天舉行，副總統賴清德上午返回台南市投票，受到許多黨員的歡迎，而一早投票情況相當熱烈，預估投票率不低。
南部地區連日大雨，但是今天早上除了天空仍然陰霾之外，並沒有下雨，賴清德上午在市長黃偉哲、台南市黨部主委候選人潘新傳及立委林宜瑾、郭國文等人陪同下，到南區彰南里活動中心投票。
現場排隊等候投票的人相當多，副總統展現親民也跟著一起排隊，沿途都有民眾跟他打招呼高喊「副總統好」，搶著要跟他合照，甚至連在投票所裡面都有黨員一直要跟他合照，而他滿臉笑意都沒有拒絕。
台南市黨部主委競爭激烈，屬於市長黃偉哲派的潘新傳對上立委陳亭妃所支持的陳世輝，從上午投票的情形來看兩方動員的情況都很積極。
賴清德自從當選副總統之後，態度一直相當低調，都沒有接受媒體的採訪，上午也是低調投票並沒有受訪，據了解賴清德的戶籍地是在中西區，黨籍卻是在南區，所以上午也是在南區投票。
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