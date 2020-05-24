蔡英文回任黨主席首場黨職選舉 握緊拳頭鼓勵投票
蔡英文總統20日重新擔任民進黨主席一職後，黨內幹部也全面換新血，第一場地方黨部主委、縣市黨代表及全國黨代表選舉今登場，蔡英文今早9時也前往永和孫氏宗祠投票，並鼓勵其他人也要來投票。
蔡英文在現任新北黨部主委余天、參選人何博文、立委江永昌等人陪同下，進入孫氏宗祠投票，投票時間全程僅約5分鐘就結束，離開前被問是否鼓勵其他人踴躍投票，蔡英文回過頭，並握緊拳頭表示，「一定要來投票。」
此次民進黨地方黨部主委改選，有的縣市廝殺激烈，然六都中的新北市、桃園市、台中市3個黨部皆為1人登記，3人都是同額競選，篤定過關。
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