蔡英文回任黨主席首場黨職選舉 握緊拳頭鼓勵投票

蔡英文總統20日重新擔任民進黨主席一職後，黨內幹部也全面換新血，第一場地方黨部主委、縣市黨代表及全國黨代表選舉今登場，蔡英文今早9時也前往永和孫氏宗祠投票，並鼓勵其他人也要來投票。

蔡英文在現任新北黨部主委余天、參選人何博文、立委江永昌等人陪同下，進入孫氏宗祠投票，投票時間全程僅約5分鐘就結束，離開前被問是否鼓勵其他人踴躍投票，蔡英文回過頭，並握緊拳頭表示，「一定要來投票。」