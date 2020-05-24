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冷眼集／國民黨的修憲戰略呢

聯合報 / 本報記者周志豪
國民黨主席江啟臣呼籲，蔡總統應先把修憲理念與想法說清楚，之後朝野才有對話空間。 圖／聯合報系資料照片
國民黨主席江啟臣呼籲，蔡總統應先把修憲理念與想法說清楚，之後朝野才有對話空間。 圖／聯合報系資料照片

挾連任氣勢，蔡英文總統五二○演說拋出修憲議題，獨派更揚言制憲，對於國號、統獨議題磨刀霍霍。民進黨團總召柯建銘已宣布將主導修憲案，眼看綠營來勢洶洶，當年主導制定中華民國憲法的國民黨，在修憲戰場豈能毫無立場？

憲法本文雖自民國卅六年制定以來未做更動，憲法增修條文卻從民國八十年起，十四年內歷經七次大修，修憲過程因當權者刻意要鞏固權力，政府體制權責不符問題日益嚴重。

時至今日，當年制定中華民國憲法的國民黨已淪為完全在野，立黨理念與追求兩岸統一的中華國民憲法相悖的民進黨如今卻要強勢重啟修憲。相較於民進黨擬定修憲戰略，國民黨態度卻顯得被動，黨主席江啟臣雖領銜成立修憲小組，但除了主張將行使公民權年齡下修十八歲，其他議題都只是被動應對，缺乏最大反對黨格局。

可以理解，國民黨不想當民進黨炒作台獨議題的煞車皮，但修憲議題涉及政黨及國家最高層次理念，國民黨不該完全沒有自己的修憲版本與基本立場，自外於修憲舞台。

台灣因為民主與選舉壓力，多年來各式改革頻繁，結果很多原本有小問題的制度，最後都因盲動變成大問題，過去的十年教改正是最經典案例，將啟動的司法審判制度改革恐怕也將成為災難。

修憲工程影響更大，國民黨若認為當前國家體制嚴重權責不符，就應完整說明要怎麼改革，提出對案，掌握社會和人民的期待，堅持國家定位，為從政初衷全力一戰。

總統敗選至今已超過四個月，國民黨的改造工程仍未見共識結論，面對重大修憲議題，黨的思維不能只侷限在立院朝野黨團的提案攻防，否則國民黨何時再起，實在令人憂心。

修憲 國民黨 民進黨

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