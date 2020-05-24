籲找回年輕人的心 朱立倫：國民黨不能被邊緣化

新北市前市長朱立倫去年黨內總統初選失利後，也失去政治舞台。隨著蔡英文總統連任、青壯立委江啟臣出任國民黨主席，朱立倫被網友戲稱「邊緣倫」。朱立倫接受本報專訪時表示，「我可以被邊緣化，但國民黨不能被邊緣化，台灣更不能被邊緣化。」

「邊緣倫」封號確實很傷人，但朱立倫一笑置之說，此刻國民黨要有人去扎根，拉回社會和國際的支持。朱立倫近幾個月深入了解老化議題、參與青少年公益活動，更多時間花在了解民間產業實況。

「很多劇我都追完了，例如愛的迫降。」朱立倫指出，以前根本沒時間追劇、體驗年輕朋友做的事，現在真正去做了，跟大家就有共同的話題。

他也說，蔡總統拿下八一七萬票，更加證明國民黨與年輕人的距離愈拉愈開，黨內要找回年輕人的心，但有誰真的知道，為何年輕人不理國民黨？他以前自認年輕，但現在也快五十九歲了，對年輕人來講已經很老，所以心態上要調整，不斷傾聽、學習。

「現在是年輕人反攻國民黨、占領國民黨、改造國民黨的時候。」朱立倫說，健康的民主是要有健康的在野黨，不是一個強大的執政黨；現在不是繼續讓民進黨強大，而是要讓國民黨正常化。國民黨要變成健全的在野黨，要靠年輕人的力量，民進黨培養人才最成功的就是助理文化，「這一點，國民黨要好好學」。

朱立倫在臉書推出「早安台灣系列」，找來百工百業最有實務經驗的人分享心得，他希望匯集成「新藍軍大智庫」，不再只是教授、部長、官員的聲音，因為真正了解台灣問題的人都在基層，「不要為了一時鎂光燈、聲量，忘了國民黨該做的事。」